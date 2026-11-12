Audi Nuvolari: 1.001 cv por mais de 600 mil euros… na Alemanha!

Era já sabido que o impressionante Nuvolari iria ser o mais rápido e potente de sempre na história da Audi para um modelo de produção em série.

Pois a esses recordes soma-se mais um: inevitavelmente, será também o mais caro de sempre da marca dos quatros anéis e, aparentemente, os 499 exemplares já têm todos dono.

O preço ainda não é oficial mas os jornalistas que tiveram a oportunidade de divertir-se ao volante do hiper desportivo numa apresentação exclusiva no circuito espanhol de Jarama já o confirmaram por "via oral"!

Sucesso mais do que garantido…

O sucesso está garantido para o Audi Nuvolari: a pequena produção de 499 unidades do sucessor do R8 já estará completamente esgotada.

O caso não é para menos: o hiper híbrido assume 1.001 cv de potência a partir da combinação dum V8 biturbo de 4.0 litros com 799 cv e 730 Nm a três propulsores eléctricos de 110 kW (150 cv) cada um.

Apoiado numa bateria de 7,3 kWh, a construtora anuncia-o como o mais potente e veloz da sua história, confirmado pelos 2,6 segundos que acelera dos zero aos 100 km/hora.

Mais impressionante são os 6,8 segundos necessários para "bater" nos 200 km/hora, sendo apenas um "pormaior" os mais de 350 km/hora que tem de velocidade de ponta.

… mesmo por um valor milionário

Primeiro modelo de produção a lançar a nova filosofia estética da Audi, os Estados Unidos começam a receber em 2028 os primeiros exemplares dos 182 Nuvolari seleccionados para o país.

Mais sorte terão os aficionados europeus: as previsões apontam as primeiras entregas para antes do início do Verão do próximo ano.

O preço acompanha a exclusividade do bólide: na Alemanha, são pedidos 607.000 euros à cabeça antes das devidas personalizações, a começar pelas mais de 60 cores que o programa Audi Exclusive propõe.

O valor é citado pela Vision Mobility e pelo Tuningblog, publicações que estiveram presentes em Jarama para o primeiro "tira-teimas" em pista.

Mais especiais serão as 61 unidades, das 499 previstas, equipadas com o pacote R26 "decorado" com as cores da Audi Revolut F1 Team, estreante este ano na categoria rainha do desporto automóvel.

Texto: P.R.S.

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