Audi A6 Avant e-tron Performance: só para quem gosta de devorar quilómetros eléctricos

Não são ainda vulgares e muito menos acessíveis ao comum dos mortais mas, no panorama europeu, são cada vez mais os modelos 100% eléctricos a ultrapassarem os 700 quilómetros de distância entre recarregamentos.

A Audi A6 Avant e-tron Performance é um dos bons exemplos já a circular nas estradas nacionais: ao porte muito dinâmico desta carrinha familiar, somam-se 367 cv cheios de raça para um desempenho de luxo.

O Aquela Máquina devorou vários quilómetros ao volante desta proposta, e o resultado final é mais do que animador para fazer "chorar" de raiva os negacionistas do "eléctrico" deste planeta.

Familiar sim, mas com raça

Mais rente ao piso do que o Q6 e-tron, o A6 Avant e-tron é o segundo modelo da Audi a tomar como base a Plataforma Eléctrica Premium (PPE) numa base técnica de 800 volts desenvolvida em parceria com a Porsche.

As suas dimensões são mais do que generosas nesta alternativa aos SUV de grande porte, como confirmam os seus 4,93 metros de comprimento por 1,92 de largura e 1,53 de altura.

Muito esculpido para mais facilmente cortar o ar, com a parte inferior da carroçaria quase toda fechada, e as entradas de ar verticais nos cantos do pára-choques, consegue um coeficiente aerodinâmico de 0,24.

O toque mais desportivo é dado pelos faróis afilados a realçarem a grelha Singleframe, enquanto a traseira é definida por uma faixa a unir os farolins OLED com o logótipo iluminado no topo, sem esquecer as jantes de 19 polegadas.

Conforto tecnológico a bordo

Tecnologicamente evoluído é o desenho do habitáculo com a tela curva OLED a incluir o Virtual Cockpit de 11,9 polegadas, e o ecrã de infoentretenimento de 14,5 polegadas.

Um terceiro visor multimédia de 10,9 polegadas pode ser acrescentado como opção para o acompanhante, assim como o visor head-up e o tejadilho panorâmico com nivelamento de opacidade.

O ambiente premium é assegurado pela qualidade dos materiais e respectivos acabamentos mas sempre numa perspectiva funcional nesta carrinha capaz de transportar cinco adultos com todo o conforto.

Afinal, são 2,95 metros a separarem os dois eixos mas, ao privilegiar o espaço nos bancos traseiros, a bagageira só consegue oferecer 502 litros; felizmente, sob o capô há mais 27 litros para guardar os cabos de carregamento.

Uma fera à espera de ser libertada

É agora tempo do Aquela Máquina sentar-se ao volante e desfrutar duma posição de condução bem colada ao piso como se quer neste desportivo "disfarçado" de carrinha para toda a família.

Se a auto-estrada parece ser o cenário ideal para ela, é nas nacionais mais complexas que melhor se percebem todas as qualidades desta Audi A6 e-tron Performance.

Os 270 kW reconvertidos em 367 cv, auxiliados por uns fortes 565 Nm às rodas traseiras, quase fazem esquecer que se está a controlar uma fera de 2,2 toneladas, a que há a somar o peso dos ocupantes e da bagagem.

E com o Launch Control activado, para conseguir os máximos 381 cv de potência, bastam 5,4 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora; os 210 km/hora de velocidade máxima são apenas um detalhe!

A ritmo moderado numa estrada vulgar, o chassis é estável e muito flexível, mas é quando se calca o acelerador que se percebe quão afinado está, principalmente se equipado com a opcional suspensão pneumática adaptativa.

Mesmo com aquele peso todo, a que há a somar os passageiros e a bagagem a bordo, ataca as curvas com uma facilidade desconcertante, com os movimentos laterais limitados ao máximo graças a um amortecimento efetivo.

A partir destas premissas, é só desfrutar do baixo centro de gravidade, da traseira a "divertir" nas saídas de curva e das rodas dianteiras a agarrarem bem o asfalto sem se correr o risco da frente começar a ganhar vida própria.

Postura de gran tourer

E depois são os quatros níveis da travagem regenerativa (mais um modo automático) controláveis nas patilhas na coluna da direcção a permitirem desfrutar de toda a sua potência sem quaisquer restrições.

Em condições normais de condução, 95% dessa missão é feita com recuperação de energia até uns máximos 220 kW, mas o pedal de travão também tem um comportamento tão natural com se fosse um carro de combustão interna.

Mesmo com todas estas "opções", a travar os entusiasmos mais excessivos, no entanto, estão os evoluídos (e muito reativos) assistentes ao condutor para impedir sustos desnecessários.

Pormenores negativos só com muito esforço é possível encontrá-los mas, mesmo assim, percebe-se que a direcção, embora precisa, é um pouco rígida, e a falta das rodas traseiras direccionais é perceptível em certas manobras.

Fora esses detalhes, é extremamente agradável de conduzir em longas viagens: não é um puro desportivo, é certo, mas é suave e muito silencioso, com o ruído do vento a fazer-se ouvir só a partir dos 130 ou 140 km/hora.

Como é bom de perceber, nada disto é possível no meio do trânsito urbano, a começar pelo comprimento desta carrinha, mas elogia-se a facilidade com que se deixa manobrar ao ponto de quase deslizar no asfalto.

Contra a ansiedade eléctrica

Cereja no topo do bolo são mesmo os 716 quilómetros de autonomia combinada que a bateria de 100 kWh brutos promete (893 quilómetros na cidade) graças a um consumo médio de 14,9 kWh/100 km.

Um número impossível de atingir à velocidade máxima legal em auto-estrada mas que, mesmo ultrapassando os 20 kWh/100 km, assegura uma viagem dinâmica de 400 quilómetros antes de parar para recarregar o acumulador.

Também essa tarefa é facilitada pela arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma PPE: ao permitir recargas a 270 kW DC, bastam dez minutos para conseguir mais 295 quilómetros, ou 21 minutos para fazê-lo de dez a 80%.

E depois é o planeador de rotas "inteligente" a auxiliar no pré-condicionamento da temperatura da bateria para tornar essa missão mais rápida e eficiente.

Uma certeza, mais do que uma vantagem, é que esta carrinha "electrizante" oferece recursos muito próximos dos seus equivalentes térmicos, graças à larga autonomia e aos tempos de carregamento reduzidos.

A suportá-lo estão tecnologias de ponta e excelentes qualidades dinâmicas e de conforto, como se quer num premium superlativo, mas o preço final pode ser um entrave.

O Audi A6 Avant e-tron Performance tem um preço de partida de 68.740 euros mas o modelo ensaiado, com os devidos equipamentos opcionais, chega aos 85.849 euros que é preço "chave na mão" já com as devidas taxas.

