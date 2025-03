Audi A6 Avant continua a ser térmica sem renegar electrificação

Iria ser baptizado como A7 mas a Audi fez marcha atrás e manteve a designação A6 para a nova carrinha alimentada a gasolina ou gasóleo, mas sempre com apoio micro híbrido com o sistema MHEV Plus.

Sem qualquer relação com o 100% eléctrico A6 e-tron, a versão com carroçaria Avant será a primeira a chegar ao nosso país antes do Verão.

A bater nos cinco metros de comprimento, como se quer numa carrinha familiar apaixonada pelas longas viagens, os 503 litros da bagageira assegura que nada fica para trás.

As linhas reflectem as opções estéticas dos modelos mais recentes da marca dos quatro anéis, com a nova (e substancial) grelha Singleframe emoldura pelas ópticas delgadas.

A traseira desportiva é definida por um difusor proeminente e pelos farolins mais clássicos, a darem ao conjunto um visual bem dinâmico.

A decoração do habitáculo é em tudo idêntica à que a Audi A5 Avant já oferecia, com o posto de condução a ser dominado pelo enorme painel encurvado para a instrumentação e o multimédia.

Pode ainda optar-se por um terceiro ecrã para o acompanhante, somando-se ainda o visor head-up no pára-brisas.

Pujante na estrada

A gama arranca com duas motorizações micro híbridas TDI a gasóleo, com e sem tracção integral, e outra a gasolina 2.0 TFSI com 204 cv e 340 Nm mas sem electrificação.

Sempre com 2.0 litros de cilindrada no TDI, os 204 cv e 400 Nm de potência que debita são passadas ao solo através duma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

O motor eléctrico adiciona 18 kW (24 cv) e 230 Nm nos arranques e nas acelerações, recuperando até 25 kW de energia nas desacelerações para carregar a bateria de 1,7 kWh.

O topo de gama é assumido pelo A6 TFSI quattro, com o bloco de 3.0 litros a debitar 367 cv e 550 Nm às quatro rodas, com a solução micro híbrida a adicionar os mesmos 18 kW e 230 Nm do diesel.

A aliança entre conforto e postura mais desportiva é conseguida com opcionais como a direcção integral e a suspensão pneumática adaptativa.

É ela que regula de forma eficaz a distância da carroçaria ao solo, sem esquecer a absorção das irregularidades do piso. O diferencial desportivo quattro assegura uma agilidade ainda superior na estrada.

A Audi A6 Avant tem chegada prevista ao nosso país mesmo a tempo de gozar o Verão na estrada, mas as encomendas nacionais deverão abrir já neste Março.

Falta saber o preço de cada versão, sabendo-se que na Alemanha a entrada na gama faz-se a partir dos 58 mil euros.

