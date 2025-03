Audi A5 já é e-hybrid quattro: autonomia eléctrica até 110 km

Há novidades electrificadas do lado da marca dos quatro anéis: o Audi A5 ganhou soluções híbridas plug-in para a berlina e a carrinha.

Com 299 ou 367 cv de potência, mas sempre com tracção integral quattro, ambas as soluções apoiam-se na mesma bateria de 25,9 kWh brutos para uma autonomia eléctrica para lá dos 100 quilómetros

Os preços de cada versão já estão definidos para o nosso país, com as encomendas a abrirem já no próximo Abril, com as primeiras entregas a acontecerem a partir de Junho.

Até 109 km eléctricos

A Audi não faz por menos para reforçar o desejo pelo novo A5: depois das versões térmicas com micro hibridização, é agora a vez de chegarem duas variantes e-hybrid quattro para completarem a gama.

Disponíveis para a berlina e para a Avant, ambas as versões a gasolina de ligar à ficha eléctrica são propostas com 299 cv e 450 Nm, e com 367 cv e 500 Nm.

A diferença está na configuração motriz já que ambas as soluções partilham o mesmo bloco turbo 2.0 TFSI com 252 cv e 380 Nm.

Integrado no propulsor eléctrico de 105 kW (143 cv) e 350 Nm está uma caixa automática S tronic de sete relações a passar aqueles números às quatro rodas.

Logicamente, a versão mais potente acelera em 5,1 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a segunda proposta a demorar mais oito décimas de segundo nessa missão; a velocidade máxima é de 250 km/hora.

A nova bateria, com uns líquidos 20,7 kWh de capacidade, também é idêntica para ambas as soluções híbrida plug-in, garantindo uma autonomia combinada até 110 quilómetros no melhor dos casos.

Menos positivo é o recarregamento do acumulador estar limitado à corrente alternada, com 7,4 kW na rede doméstica, ou para uns trifásicos 11 kW, demorando 2h30 neste caso a conseguir os seus 100%.

O desempenho da travagem regenerativa foi reforçada para assegurar a maior quilometragem eléctrica, facilitando a escolha entre os três níveis de regeneração através das patilhas no volante.

Há ainda a possibilidade de optar-se pela travagem regenerativa automática com a ajuda do assistente de eficiência preditiva, ou efectuar automaticamente essa função sem orientação activa do percurso.

Equipamento alargado

À semelhança de toda a gama A5, os e-hybrid equipam de série o ecrã panorâmico MMI, sistema de navegação, Audi drive select, e velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, entre outras soluções.

Somam-se ainda as jantes em liga leve de 18 polegadas, ar condicionado automático de três zonas e bancos dianteiros aquecidos.

Já o A5 e-hybrid quattro com 367 cv combinados vem de origem com o pacote exterior S line e com o interior Visual Black com vidros escurecidos, o que lhe confere um aspecto particularmente desportivo.

Faróis LED Plus e farolins LED Pro, Park Assist Plus com indicador de distância e câmara de marcha atrás, bancos e suspensão desportivos, jantes de 19 polegadas e pinças de travão vermelhas completam a oferta.

Quanto à capacidade de carga no porta-bagagens, ela foi penalizada devido à montagem da bateria na traseira, mesmo com os bancos traseiros rebatidos.

Contra os 445 litros da berlina micro híbrida, esse volume baixa para os 331 litros, enquanto na Avant, contra os anteriores 476 litros, só poder-se-á contar com 361 litros.

Versão Potência / Binário Autonomia Preço A5 e-hybrid quattro 220 kW 299 cv / 450 Nm Até 110 km Desde 58.500 euros A5 Avant e-hybrid quattro 220 kW 299 cv / 450 Nm Até 107 km Desde 60.450 euros A5 e-hybrid quattro 270 kW 367 cv / 500 Nm Até 104 km Desde 69.550 euros A5 Avant e-hybrid quattro 270 kW 367 cv / 500 Nm Até 103 km Desde 74.500 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?