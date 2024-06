Audi A3 revitaliza-se para manter-se no topo... e já há preços!

Três meses passados sobre a estreia do novo Audi A3, são agora revelados os preços das variantes berlina e Sportback para o nosso país.

A evolução estética de que foi alvo é logo perceptível na nova estrutura da grelha Singleframe, que perdeu a moldura para assumir um visual mais largo e plano, e pelas entradas de ar de maiores dimensões

Os novos elementos de estilo, inspirados directamente nas versões RS, ganham ainda mais expressão ao serem combinados com o acabamento exterior S line.

A compor o conjunto estão as novas cores metalizadas District Green e Progressive Red, a que se soma a inédita Daytona Gray baça, e jantes em liga leve de 17 a 19 polegadas.

Interior mais acolhedor

A renovação também passou pelo habitáculo, patente nos novos desenhos da alavanca da caixa de velocidades e das saídas de ar, sem esquecer a nova iluminação interior.

À escolha para forrar os bancos estão revestimentos em tecido de poliéster 100% reciclado ou em microfibra Dinamica.

O equipamento de série passa a incluir o volante multifunções de três raios forrado a pele, ar condicionado automático, iluminação ambiente e carregamento do telemóvel por indução.

O ecrã multimédia de 10,1 polegadas, mais ergonómico, está alinhado com o painel de instrumentos Virtual Cockpit com 10,25 polegadas.

Em estreia na gama está a selecção, através do sistema infoentretenimento, de quatro assinaturas luminosas para as luzes diurnas quando combinadas com os faróis LED Matrix opcionais.

A equipar as novas propostas está um conjunto de sistemas de segurança e apoios à condução evoluídos, como o cruise control adaptativo com assistente activo de faixa de rodagem, a prevenção de colisões.

