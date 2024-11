Audi A3 Allstreet: o híbrido 'plug-in' que se toma por um 'crossover'

É uma das novidades trazidas pela reactualização do Audi A3: o Allstreet ganha uma variante híbrida plug-in com uma autonomia puramente eléctrica para 140 quilómetros.

Derivado do A3 Sportback hibridizado, esta proposta com ar de crossover recebe a mesma solução motriz 40 TFSIe, composta pelo bloco 1.5 Evo2 de 150 cv e 250 Nm.

Associado ao propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) e 330 Nm, apoiado por uma bateria de 25,7 kWh brutos, oferece uns globais 204 cv e 350 Nm.

Passados às rodas dianteiras através duma caixa automática de dupla embraiagem com seis relações, potência e binário permitem-lhe acelerar em 7,4 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Até 140 km de autonomia

Perfeitamente adaptado às necessidades: o modo EV privilegia a condução 100% electrificada, com o modo Auto Hybrid a permitir tirar o melhor partido dos motores térmico e eléctrico.

As patilhas montadas na coluna da direcção, tomando como base funcional os modelos totalmente eléctricos, permitem controlar o nível de recuperação de energia.

O Audi Virtual Cockpit reflecte os principais dados como a potência instantânea utilizada, o modo de condução, a carga da bateria e a autonomia enquanto o ecrã multimédia exibe os fluxos de energia.

O consumo combinado de gasolina não "passa" dos 0,4 litros/100 km, enquanto o eléctrico chega aos 16 kWh/100 km; com a bateria descarregada, pode contar com 5,3 litros por cada centena de quilómetros.

O carregamento do acumulador pode fazer-se a 40 kW num posto rápido de corrente contínua, bastando uma espera de 30 minutos para passar de dez a 80% da sua capacidade.

Também é possível proceder ao carregamento trifásico a 11 kW AC, embora o processo demore 2h30 para conseguir carregar a bateria a 100%.

E já pode ser encomendado

Versão mais aventureira do A3 Sportback, o A3 Allstreet ganha um visual mais musculado com elementos estilísticos específicos, como a grelha Singleframe em favo de mel em preto baço.

Está igualmente montada numa posição mais elevada do que no "irmão" de que deriva, alinhando-o à imagem dos modelos da família Q.

Os amortecedores também foram recalibrados suportar a maior distribuição de carga sobre o eixo traseiro (55% à frente e 45% atrás) devido à montagem da bateria sob o piso dos bancos traseiros.

Se é 15 mm mais alto, com a distância ao solo 30 mm mais elevada devido às jantes de 18 polegadas, não se esteja à espera que consiga escalar uma montanha; aliás, nem sequer tem tracção integral.

Em contraponto a esta "falha", é proposto como opção a direcção progressiva, com uma relação variável segundo o seu ângulo, para uma experiência de condução ainda mais ágil.

Já disponível para encomenda com um preço base de 47.834 euros, o Audi A3 Allstreet inclui de série o ar condicionado auxiliar, sendo programável através do ecrã do sistema de infoentretenimento.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?