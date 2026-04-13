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Atletas não ganharam para o susto: condutor invade partida de badminton

Não é todos os dias que quase se apanha um susto de morte quando se disputa uma partida de badminton; que o digam os atletas presentes quando um SUV entrou disparado no pavilhão para logo sai com uma violenta guinada à direita.

O insólito aconteceu há cerca de duas semanas na cidade chinesa de Changsa e, apesar da aparente violência do acidente, não houve feridos a registar.

A espectacular sequência que foi filmada pelo circuito interno de televisão do espaço desportiva rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Texto: P.R.S.

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