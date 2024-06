Atletas do Barcelona às voltas virtuais no Camp Nou com o Cupra UrbanRebel

Marc-André ter Stegen, Alexia Putellas, Raphinha, João Félix… que têm em comum estes atletas para além de jogarem pelo Barcelona?

Todos foram convidados para descobrirem a versão digitalizada do novo Spotify Camp Nou ao volante do explosivo Cupra UrbanRebel Racing Concept.

A tarefa não lhes foi facilitada, no entanto, ao "obrigá-los" a exibirem as suas habilidades na Exponential Experience com os olhos tapados por óculos de realidade virtual.

Esta ocasião permitiu-lhes conhecer uma cidade futurista através de uma experiência 100% Cupra, com passagens por edifícios icónicos como a Torre Glòries ou a Sagrada Família devidamente concluída.

E, no final tiveram a oportunidade de passear pelo Spotify Camp Nou para a sua primeira interacção virtual com o estádio que está actualmente a ser renovado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?