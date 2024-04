Até de bicicleta: que ''bombas'' levam os futebolistas para os treinos em Espanha?

Que máquinas estrondosas conduzem futebolistas de renome quando vão treinar pelo seu clube?

Cristiano Ronaldo será, por ventura, um dos desportistas com a garagem mais valiosa mas há muito outros com a mesma paixão.

E depois, há tiktokers como o espanhol Alber Muncha, que adora seguir-lhes os passos, à espera das situações mais insólitas.

Stefan Savic, do Atlético de Madrid, vai para o "trabalho" num modesto Hyundai Bayon enquanto Adrián Liso, do Real Zaragoza prefere o seu Volkswagen Up!

Jude Bellingham, do Real Madrid, prefere o táxi e Eric García mostra a sua preocupação pelo meio ambiente ao deslocar-se num carro de golfe eléctrico.

Mais ecoconsciente é ainda Héctor Bellerin, que prefere dar umas valentes pedaladas de bicicleta.

Do lado oposto estão os jogadores do Barcelona, sempre "montados" em carros excepcionais.

Nem sequer faltam os explosivos 666 cv do Lamborghini Urus S de João Félix nem os 390 cv do Cupra Formentor VZ5 de João Cancelo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?