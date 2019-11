Até ao céu: VW mostra recorde na China a bordo do ID.R

Não é recorde oficial mas a rapidez com que Romain Dumas fez as 99 curvas da Tianmen Shan Big Gate Road, ao volante do Volkswagen ID.R foi simplesmente espectacular.

O construtor germânico revelou agora um vídeo a bordo do modelo de competição 100% eléctrico para os fãs do mundo automóvel sentirem toda a adrenalina que o piloto piloto francês sentiu ao subir a rampa a 2 de Setembro.

Já com recordes de velocidade em Goodwood, Pikes Peak e Nurburgring, o VW ID.R mostrou todas as suas potencialidades numa subida alucinante, com recuperações de velocidade de cortar a respiração.

Em alguns trechos do percurso, Dumas conseguiu mesmo levar o carro para lá dos 220 km/hora, fazendo em 7:38.585 segundos as 99 curvas da estrada que sobe a montanha chinesa.

