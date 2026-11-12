Até 2028: Bentley Motors e Paris Saint-Germain parceiros no luxo desportivo

O Paris Saint-Germain tem um novo parceiro para as próximas duas temporadas futebolísticas: o clube gaulês aliou-se à Bentley Motors numa colaboração que combina o trabalho artesanal do luxo britânico com a criatividade parisiense.

Ambos vão explorar novas oportunidades que irão envolver as suas comunidades com experiências exclusivas, momentos cuidadosamente concebidos, e narrativas originais inspiradas nos mundos do luxo, do design, da cultura e do desporto.

A "novidade" foi dada em vídeo por Mamadou Sakho a bordo dum Bentley Bentayga pelas ruas mais luxuosas de Londres e de Paris.

O ex-futebolista brilhou pelo PSG entre 2007 e 2013, para depois rumar ao futebol inglês onde jogou pelo Liverpool até 2017, e pelo Crystal Palace até 2021.

Texto: P.R.S.

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