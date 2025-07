Aston Martin Vantage S ''solta'' 680 cv para as melhores emoções

Visual arrojado, luxo extremo a bordo e um chassis ainda mais refinado para suportar os 680 cv e 800 Nm "roubados" ao V8 biturbo de 4.0 litros da AMG fazem do novíssimo Aston Martin Vantage S uma obra de arte à parte.

Tão potente como o DB12 ou não partilhassem ambos o mesmo motor, marca uma nova etapa evolutiva ao manter quase as mesmas linhas do Vantage original mas agora numa abordagem mais apontada à eficiência.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através da transmissão automática ZF de oito relações permitem-lhe cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, para uma velocidade máxima de 325 km/hora.

Para tal, o controlo do acelerador foi reprogramado para uma modulação mais precisa dos modos de condução Wet, Sport, Sport+, Track e Individual, enquanto o sistema Launch Control também foi optimizado.

Visual ainda mais poderoso

São várias as alterações estéticas imprimidas no Aston Martin Vantage S, visíveis nos elementos projectados para exaltar as suas capacidades dinâmicas.

Os faróis LED Matrix têm um novo desenho, assim como os pára-choques, os retrovisores laterais e as quatro saídas de escape, com o capô a ganhar duas saídas de ar e, sem esquecer a nova asa montada na porta da bagageira.

O resultado são mais 44 quilos de força descendente numa condução sem restrições de velocidade, a somar aos 67 quilos conseguidos pela revisão da parte inferior da carroçaria; um discreto "S" montado nos guarda-lamas à frente "explica" o poder desta proposta.

O interior adopta um ambiente mais técnico mas onde não falta o luxo ressaltado na pele e na Alcantara que revestem o habitáculo , com os logótipos bordados e a fibra de carbono em plano de destaque.

O posto de condução é definido pelos dois visores de 10,25 polegadas para a instrumentação e o multimédia, sendo este compatível com Android Auto e Apple CarPlay Ultra sem fios.

Afinações mais refinadas

As jantes de 21 polegadas com raios em Y escondem atrás discos de travão em aço, substituíveis por equivalentes carbono-cerâmicos para maior resistência à fadiga mas também mais leves ao baixarem em 27 quilos o peso do coupé.

Os amortecedores adaptativos Bilstein DTX ganharam uma nova configuração, com os dianteiros a darem melhor resposta e maior sensibilidade, com os traseiros foram "suavizados" para melhorar o equilíbrio e tornar a condução mais confortável a baixa velocidade.

Os coxins do motor e da transmissão são 10% menos rígidos enquanto a conexão do subchassis traseiro ao principal é directa, com a rigidez melhorada em 5% a oferecer sensações mais precisas ao volante.

O eixo dianteiro beneficia ainda de ajustes específicos de ângulos para melhorar a precisão nas curvas, enquanto o diferencial traseiro controlado por via electrónica não só melhora a tração como também ajuda a orientar a resposta direccional.

O Aston Martin Vantage S já tem as encomendas abertas, embora sem preços definidos, com os primeiros exemplares a serem entregues antes do final deste ano.

