Aston Martin Valkyrie diabólico ''estoura'' recorde de Silvertstone

O Aston Martin Valkyrie tem um novo recorde para celebrar: nada mais, nada menos do que a volta mais rápida ao circuito britânico de Silverstone para um hiper desportivo homologado para estradas públicas.

E não o fez por menos ao pulverizar por completo o tempo conseguido pelo Porsche 911 GT2 RS MR da Manthey Racing, ao retirar-lhe dez segundos para cravar o cronómetro nos 1:56,42 minutos!

Recorde-se que o Aston Martin Valkyrie equipa uma solução motriz híbrida que desenvolve para uns combinados 1.176 cv e 900 Nm para fazer os zero aos 100 km/hora em 2,5 segundos.

Na sua génese está um V12 atmosférico de 6.5 litros com 1.014 cv e 740 Nm, associado a um propulsor eléctrico de 120 kW (163 cv) e 280 Nm.

Somado a este poder está um peso contido em redor dos 1.030 quilos, à conta do uso massivo da fibra de carbono por fora e por dentro, e do titânio na construção do motor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?