Aston Martin já deixa ouvir barulho do motor do novo V12 Vantage

É já esta quarta-feira que a Aston Martin revela o novo V12 Vantage, e até já se pode ouvir o barulho do motor no pequeno vídeo que a marca britânica publicou no Twitter.

Discreta nos detalhes, a fabricante sublinha, no entanto, que o super desportivo marcará o "fim de uma era", sendo mesmo o "descendente final de sua linhagem".

Como tal, apresentar-se-á como um super modelo poderoso e luxuoso, bem como com o rugido ensurdecerdo dos V12 da insígnia.

À partida, o V12 que o equipa terá o V12 biturbo de 5.2 litros, com 700 cv de potência e 753 Nm de binário máximos, o que poderá "atirá-lo" dos zero aos 100 km/hora em 3,5 segundos.

Segundo o The Supercar Blog, a produção será limitada a 299 exemplares, com cada um a ter um preço de partida em redor dos 350 mil euros.

