Astara estreia KGM Musso EV e Maxus eDeliver7 na Agroglobal

A pick-up KGM Musso EV e o furgão Maxus eDeliver7 são as duas propostas 100% eléctricas que o grupo Astara irá estrear na feira agrícola Agroglobal, que acontece de 9 a 11 de Setembro nas instalações do CNEMA em Santarém.

Com as encomendas abertas já neste mês, a gama Musso EV de cabine dupla para cinco ocupantes comporta um propulsor de 152 kW (207 cv) e 339 Nm para a variante com tracção 4x2.

Já a versão 4x4 soma um segundo motor eléctrico de igual potência acoplado ao eixo traseiro conseguir uns combinados 175 kW (237 cv) e 630 Nm.

A bateria de 80,6 kWh confere até 379 quilómetros de autonomia na variante 4x4, subindo aos 420 quilómetros na versão 4x2.

Ainda em modo 100% eléctrico está o Maxus eDeliver 7, um furgão de categoria média proposto nas configurações L2H1, com 6,7 m3 de capacidade, e L2H12, com 8,7 m3 de espaço para carga, com ambas a suportarem até 3.500 quilos brutos.

As duas variantes têm em comum um motor com 150 kW (204 cv) e 330 Nm, com a bateria de 88 kWh a permitir uma autonomia combinada que pode chegar aos 520 quilómetros.

Ao lado da KGM Musso EV, estará a sua contraparte com a variante turbodiesel de 2.2 litros, assim como a pick-up Isuzu D-Max em diversas configurações de cabine e equipamento.

Soma-se ainda a presença dos Fuso Canter e eCanter 100% eléctrico, assim como do Isuzu NLR e do compacto Piaggio Porter enquanto nos furgões é destacado o Maxus Deliver 9 com motor 2.0 turbodiesel de 150 cv.

