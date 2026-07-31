''Assalto'' ao luxo europeu: Zeekr 9X chega em 2027 em formato XXL

Com os SUV a ditarem as leis no mercado automóvel, surpreende cada vez menos a passagem de verdadeiros "tanques de luxo" pelas ruas das grandes cidades europeias.

O Zeekr 9X é o exemplo mais recente que irá chegar à Europa, nos 5,24 metros que tem de comprimento, para depois alargar-se aos 1,82 de altura e aos 2,03 de largura, que chegam aos 2,29 metros com os retrovisores laterais abertos.

A sala de estar que exibe a bordo para seis adultos é mais própria dum "autocarro" pelos 3,17 metros que separam os dois eixos, com a largueza de acesso aos lugares traseiros a confirmar-se nos 1,2 metros de lado a lado que têm as portas.

E depois é a robustez quase ostensiva que exibe por fora, logo visível na grelha imponente que alguns criticam pela enorme semelhança com o Rolls-Royce Cullinan, sem ignorar as jantes de 22 polegadas em liga leve que o suportam.

Nem é uma surpresa, sabendo-se como é tão "normal" as construtoras chinesas procurarem a inspiração estilística nos modelos europeus para as suas propostas… mesmo se as linhas deste SUV tenham sido desenhadas no estúdio sueco da marca!

897 cv para "puxar" 2.900 kg

Anunciado como um "super híbrido" de ligar à ficha eléctrica, sob o visual escandinavo do Zeekr 9X esconde-se um bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros com 279 cv e 435 Nm, que actua como gerador para a bateria e os dois motores elétricos.

O resultado são uns exaltantes 897 cv e 935 Nm passados às quatro rodas para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 4,1 segundos, um tempo fantástico a puxar os 2.900 quilos que pesa o SUV, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 240 km/hora.

A controlar os movimentos estão os modos de condução Economy, Comfort e Sport, dispondo ainda de outros sete para quem quiser sair do asfalto: Grass, Light Snow, Deep Snow, Muddy Ground, Sandy Land, Rock Climbing e Mountain Road.

Mais "salutar" é a espera necessária para repor a capacidade da bateria de 55 kWh após esgotar os seus 179 quilómetros de autonomia eléctrica.

Graças à arquitectura de 900 volts, carregar de 20 a 80% demora menos de dez minutos desde que se encontre um posto de carregamento que o permita fazer a 330 kW DC.

A insígnia premium chinesa faz questão de ressaltar que aquelas especificações técnicas são preliminares por ainda não terem sido homologadas em definitivo.

Quanto à segurança e apoios à condução, pode esperar-se um conjunto abrangente de tecnologias que inclui sensores LiDAR, e assistência avançada à condução urbana e em auto-estrada.

E, para garantir o máximo conforto em movimento, pode contar-se com uma suspensão pneumática adaptativa de câmara dupla e amortecedores electro-magnéticos de válvula dupla.

Sala de cinema atrás

Uma certeza é que o Zeekr 9x aposta mais no luxo e no conforto a bordo do que na eficiência energética, como confirmam os 737 quilómetros de autonomia que oferece com a bateria e o depósito de gasolina atestados.

Decorado com detalhes em madeira polida à mão e pele Nappa, o habitáculo comporta seis bancos individuais, com os da segunda fila a terem função de massagem como os dianteiros, e com o bónus de terem os seus próprios ecrãs de 6,3 polegadas.

Apoios para as pernas, cortinas automáticas para travar a intensidade dos raios solares, tejadilho panorâmico, sistema de cancelamento activo de ruídos, e até mesmo um pequeno frigorífico, são alguns dos equipamentos de série que comporta.

À frente, o condutor tem um painel anti-reflexo de 13 polegadas para a instrumentação, e dois ecrãs centrais de 16 polegadas com tecnologia OLED, sem esquecer o visor head-up de 47 polegadas.

Integrada no forro do tecto está ainda uma terceira tela digital de 17 polegadas com resolução 3K, transformando-se numa verdadeira sala de cinema para quem viaja nos lugares traseiros.

Em termos de praticidade, o SUV oferece uma capacidade de carga que varia entre 677 e 2.148 litros, estejam os bancos traseiros rebatidos ou não, com a capacidade de reboque a chegar às duas toneladas.

Sem preços definidos, o Zeekr X9 chega à Europa no princípio do próximo ano como verdadeira montra do conforto tecnológico com que as construtoras chinesas estão a rivalizar com as marcas premium europeias, americanas e sul-coreanas.

Texto: P.R.S.

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