Ases pelos ares: Kia Soul levanta voo na auto-estrada

O condutor de um Kia Soul não ganhou para o susto no último sábado enquanto circulava numa auto-estrada perto de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O trânsito estava a circular sem problemas quando, de forma inesperada, a roda de uma Chevrolet Silverado decidiu libertar-se e ganhar vida própria.

Resultado? O crossover chocou em cheio contra ela e levantou voo para depois capotar com estrondo no alcatrão.

O incidente foi filmado pela câmara do Tesla guiado por Anoop Khatra e publicado de imediato no Twitter.

Aliás, é próprio internauta a afirmar que seguia em modo AutoPilot e que foi essa função que permitiu ao carro evitar o choque de forma autónoma.

Mesmo capotando com estrondo, o condutor do Kia Soul saiu quase ileso do acidente, para além do valente susto que apanhou.

