Arte por 17,9 milhões de euros: Gordon Murray S1 LM recordista em leilão

Mantém-se imparável a actual tendência de criar super desportivos de excepção em edições muito especiais para depois atingirem valores astronómicos em leilões da especialidade.

O mais recente exemplo foi avançado pelo S1 LM criado pela divisão Special Vehicles da Gordon Murray Automotive. Com um produção limitada a cinco unidades, o bólide inspirado no McLaren F1 GTR quebrou um recorde milionário.

No último sábado, a joia britânica com o chassis n.º 1 tornou-se o carro novo mais caro de sempre, ao ser leiloado pela RM Sotheby’s por uns "ridículos" 17,9 milhões de euros na véspera do Grande Prémio de Las Vegas em Fórmula 1.

E, como peça rara que é, a recepção esteve à altura do momento: um helicóptero levou o apelidado The Special One pelos céus da cidade até ao local do evento.

Apontado à pista

Evoluído a partir do GMA T50, já ele fortemente influenciado pelo McLaren F1 GTR, o S1 LM herda o mesmo V12 atmosférico da Cosworth montado em posição central traseira mas com a cilindrada a ser elevada aos 4.3 litros.

Sem qualquer apoio eléctrico, os 720 cv e 500 Nm que debita são passados às rodas posteriores através duma caixa manual de seis velocidades, estimando-se uma "corrida" dos zero aos 100 km/hora em menos de três segundos.

Com um peso inferior a 960 quilos, este bólide apontado decisivamente às pistas de competição comporta uma estrutura em fibra de carbono ultra ligeira.

Soma-se ainda uma suspensão mais leve, mas não menos rígida em esforço, aliada a vias mais largas e pneus maiores para "calçar" as jantes especiais de 19 polegadas à frente e de 20 atrás.

Obsessão pelos detalhes

No que à estética diz respeito, o S1 LM exibe os predicados próprios dum super desportivo invulgar, como se percebe nas linhas exteriores muito fluidas e aerodinâmicas, reforçadas pela entrada de ar no tejadilho.

As quatro ponteiras de escape, cujo sistema está revestidos a ouro de 18 quilates, o desenho dos farolins e a icónica asa traseira fazem a ligação muito feliz ao McLaren F1 GTR que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1995.

O habitáculo foi alvo duma atenção quase obsessiva pelos detalhes, como se percebe na pele acolchoada a cobrir o tabliê e os três bancos em concha com apoios para os capacetes conseguirem enfrentarem as forças G laterais.

Auscultadores e microfones para cada um dos ocupantes dão uma ideia de como será o "vozeirão" do novo V12, com os cintos de segurança com cinco pontos de aperto a comprovarem que este bólide não é para brincadeiras.

O afortunado comprador do S1 LM, cuja identidade permanece desconhecida, poderá agora personalizar cada pormenor desta obra de arte sob os conselhos do próprio Gordon Murray que o projectou.

Terá ainda a oportunidade de participar em testes especiais com o piloto Dario Franchitti, tricampeão das 500 Milhas de Indianápolis e actual director executivo da empresa britânica.

