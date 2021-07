Aposta nos baixos consumos: Honda HR-V só híbrido chega no final do ano

Três meses após a sua apresentação, são agora reveladas todas as especificações técnicas do novo Honra HR-V.

O crossover, que será apenas híbrido para o mercado europeu sob a designação e:HEV, alia dois motores eléctricos ao bloco a gasolina i-VTEC de 1.5 litros de ciclo Atkinson.

O número de células da bateria de iões de lítio foi revisto, passando das 48 que equipam o Honda Jazz híbrido para 60, compensando o maior peso e tamanho do HR-V.

O conjunto debita 131 cv e 253 Nm, passados às rodas da frente através de uma transmissão de engrenagem fixa.

Potência e binário são regulados pelos modos de funcionamento Electric, Hybrid e Engine Drive, e pelas selecções de condução Eco, Normal e Sport.

Focado na eficiência, a Honda indica consumos em redor dos 5,4 litros por cada 100 quilómetros e 123 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Em aceleração, cumpre os zeros aos 100 km/hora em 10,6 segundos, embora não tenha sido indicada a velocidade máxima.

O novo Honda HR-V de terceira geração oferece mais espaço do que o seu antecessor, com o interior renovado muito semelhante ao do novo Honda Civic.

Em destaque está o ecrã táctil de infoentretenimento de nove polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e o painel de instrumentos digital de sete polegadas.

Ainda sem preços definidos para o mercado nacional, os primeiros exemplares deverão chegar aos concessionários no fim deste ano.

