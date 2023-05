Aposta ganha? BMW Série 5 já está electrificado; i5 passa dos 600 cv

Já está na rua o mais recente "eléctrico" da BMW: o i5 é a estrela da oitava geração do Série 5.

Com chegada prevista aos concessionários nacionais no primeiro trimestre de 2024, a entrada na gama faz-se com o BMW i5 eDrive40 de 250 kW (340 cv).

Soma-se o desportivíssimo BMW i5 M60 xDrive de 442 kW (601 cv), com ambos a já terem preços definidos para o nosso país.

Maior e mais completo

Sendo uma das gamas mais importantes para a BMW, não é surpresa nenhuma que a oitava geração do Série 5 tenha sido alvo de uma profunda renovação.

Às versões a gasolina e a gasóleo mild hybrid de 48 volt, somam-se as variantes híbridas plug-in e as totalmente eléctricas.

Em relação à anterior geração, a berlina cresce em todas as cotas, ultrapassando os cinco metros de comprimento.

A distância entre eixos chega quase aos três metros, com a bagageira a chegar aos 520 litros mas as versões eléctricas têm menos 30 litros de capacidade.

O visual muito trabalhado revela-se à frente nos faróis LED e na grelha "tradicional", a que é dada a opção de ser iluminada.

Os puxadores das portas passam a estar alinhados com a carroçaria enquanto na traseira os farolins mais finos são unidos por uma barra cromada.

A suportar a berlina estão jantes de 18 e 19 polegadas ,que podem ser substituídas opcionalmente por um jogo de 21 polegadas.

Interior familiar

Se por fora é notória a evolução estética, a bordo as diferenças seguem a mesma linha das propostas mais recentes da marca de Munique.

O interior foi desenhado em redor do Curved Display, a juntar a instrumentação e o infoentretenimento num painel com mais de 27 polegadas.

A separar os lugares dianteiros está uma consola central com vários comandos físicos, onde se mantém a alavanca selectora das marchas e um novo iDrive.

Soma-se o visor head-up com realidade aumentada, e a estreia dos jogos de vídeo a bordo graças à tecnologia Air Console.

Face ao BMW Série 7, ganha apoios à condução mais evoluídos, como o assistente de mudança de faixa.

É o próprio veículo a "solicitar" autorização para mudar de via ou ultrapassar, com o condutor a confirmar com um simples olhar para o retrovisor lateral.

Sempre mild hybrid a 48 volt

Nesta primeira fase de lançamento, o novo Série 5 contará com três motorizações.

Será um bloco turbo de 2.0 litros com sistema mild hybrid de 48 volt, associado a uma caixa automática de oito relações.

A entrada na gama faz-se com o BMW 520i a gasolina com 208 cv e 330 Nm combinados.

No diesel, seguem-se o 520d de 197 cv e 400 Nm, e o 520d xDrive com a mesma potência e binário mas com tracção integral.

Na próxima Primavera chegarão duas novas mecânicas híbridas plug-in a gasolina, a que se junta uma diesel de seis cilindros.

"Eléctricos" até 601 cv

Sem dúvida que as estrelas da gama são as variantes eléctricas i5 eDrive40 e i5 M60 xDrive.

Apenas com um motor eléctrico a dar tracção traseira, a primeira oferece 430 Nm e 250 kW (340 cv) de potência máxima quando activado o My Mode Sport.

Em termos de desempenho, cumpre os zero aos 100 km/hora em seis segundos para uma velocidade máxima de 193 km/hora.

O propulsor é alimentado por uma bateria de 81,2 kWh recarregável a 205 kW, para uma autonomia até 580 quilómetros.

Dois motores eléctricos dão alma ao i5 M60 xDrive com os seus 442 kW (601 cv em My Mode Sport) e 795 Nm.

Tal poder de fogo é exemplar nos 3,8 segundos que demora a chegar aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a atingir os 230 km/hora.

Suportado pela mesma bateria, a autonomia sofre uma forte redução para cerca de 515 quilómetros com uma única carga.

A BMW oferece ainda vários pacotes opcionais para melhorar as qualidades dinâmicas do chassis como a suspensão adaptativa.

As diferentes versões do Série 5 começam a chegar aos concessionários nacionais em Outubro e já estão definidos os preços.

Versão Preço 520i Desde 62.500 euros 520d Desde 65.674 euros 520d xDrive Desde 68.250 euros i5 eDrive40 Desde 77.000 euros i5 M60 xDrive Desde 116.500 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?