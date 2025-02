Apontado às famílias activas: Mitsubishi relança Grandis em modo SUV

Um vídeo enigmático quanto baste dá o tiro de partida para o primeiro dos dois novos SUV compactos que a Mitsubishi irá estrear até ao final deste ano.

Já agendado para Julho está o novo Grandis, nome recuperado do monovolume lançado em 2003 mas agora em forma de SUV compacto dirigido a "jovens famílias activas", como explica o comunicado de imprensa.

Com chegada ao mercado europeu no Outono, como micro híbrido e 100% híbrido, não é mais do que a réplica do Renault Symbioz mas com detalhes estilísticos que definem as propostas mais recentes da insígnia nipónica.

A dianteira será dominada com a conhecida Dynamic Shield enquanto atrás é privilegiada a forma Hexaguard Horizon a dar-lhe uma identidade própria.

Além do habitáculo amplo e versátil, o Grandis integra um conjunto completo de tecnologias de apoio à condução e amplas soluções de conectividade através dos serviços Google integrados no infoentretenimento.

Uma segunda proposta, também apontada ao segmento C-SUV mas agora em modo totalmente eléctrico, surgirá no final do ano, em mais uma adaptação dum modelo da Renault como é o Scénic E-Tech Electric.

