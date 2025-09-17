Apollo Evo faz dos 'track days' uma aventura emocionante

Há um novo super desportivo para libertar as emoções mais contidas ao volante: o novíssimo Apollo Evo promete 800 cv e 765 Nm a partir dum V12 atmosférico de 6.3 litros derivado dum bloco original da Ferrari.

Estes números passados às rodas traseiras através duma transmissão sequencial de seis relações são diabólicos: 335 km/hora de velocidade de ponta, e uma aceleração de 2,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A este poder não são alheios os 1.300 quilos do bólide pelo "abuso" da fibra de carbono na sua estrutura, a começar pelo monocasco, que é agora 15% mais rígido e 10% mais leve do que o usado no Apollo Intensa Emozione em que se inspira

Revelado há quatro anos ainda como protótipo, o projecto chega à fase de produção numa série limitada a uma dezena de exemplares… que apenas podem ser conduzidos em pista nos track days!

Quanto à estética, este Apollo Evo assume-se como uma escultura sobre rodas com os muito elementos aerodinâmicos a gerarem o máximo de força descendente, com as portas de abertura vertical a rematarem o impacto visual.

A concepção do habitáculo realça um ambiente minimalista próprio dum carro de corrida, composto por materiais e acabamentos sofisticados.

O preço final do Apollo Evo é ainda uma incógnita mas os mais de 2 milhões de euros a que foi vendido cada exemplar do anterior Apollo Intensa Emozione, dá uma "vaga" estimativa do que poderá custar antes das devidas personalizações.

