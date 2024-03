Aos tiros à chapa do Tesla Cybertruck…

É sabido o entusiasmo que o Cybertruck da Tesla tem tido nos Estados Unidos, mais ainda junto dos amantes das armas de grande calibre de porte livre.

Que o diga Adin Ross, um influenciador das redes sociais, que nem hesitou em testar a resistência da sua pick-up eléctrica aos tiros do seu rifle de assalto.

Afinal, limitou-se a seguir as premissas avançadas por Elon Musk, que aquele "eléctrico" era imune aos impactos.

O resultado foi ainda melhor do que esperava: apenas uma bala ficou alojada entre as portas do Cybertruck mas sem causar grandes danos.

