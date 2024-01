AMG CLE 53 4MATIC+ da Mercedes-Benz revela preço e abre reservas

Para quem se maravilhou com o novo Mercedes-Benz CLE, saiba que a variante AMG CLE 53 4MATIC+ já pode ser encomendado no nosso país.

A alimentar o coupé desportivo de duas portas está um bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros, e um compressor eléctrico adicional para dar maior potência.

São 449 cv e 560 Nm, que sobem aos 600 Nm durante dez segundos nas acelerações.

O motor de arranque com alternador integrado, que também alimenta o sistema eléctrico de 48 volts, dá ainda mais 23 cv e 205 Nm durante breves segundos.

Outras funcionalidades tecnológicas incluem uma caixa automática AMG SpeedShift TCT 9G e a tracção integral variável AMG Performance 4MATIC+.

Ainda de série compreende a suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo e eixo traseiro direccional.

Os apoios activos do motor asseguram conforto e desportividade, de acordo com o modo de condução, graças à ligação entre a cadeia cinemática e a carroçaria.

Pode contar-se ainda com o pacote Parking com câmara de marcha atrás, o volante AMG Performance em pele Nappa e o sistema de segurança Pre-Safe.

O coupé de alto desempenho equipa de origem jantes em liga leve AMG de dez raios com 19 polegadas, pintadas em preto baço com acabamento brilhante.

As rodas aerodinamicamente optimizadas comportam à frente pneus 265/40 R19 e 295/35 R19, sendo dadas como opção jantes de 20 polegadas.

Desportivo mas muito luxuoso

O ambiente de luxo a bordo é destacado pelos bancos desportivos dianteiros forrados em pele sintética Artico e microfibra Microcut preta.

A contrastar estão grafismos específicos da AMG e pespontos a vermelho, com os cintos de segurança na mesma cor, e detalhes em fibra de carbono brilhante.

Estão igualmente disponíveis várias opções de revestimento dos bancos em pele Nappa, com a insígnia AMG gravada em relevo nos apoios de cabeça dianteiros.

Não faltam opcionais para uma condução mais emocionante, como o AMG Dynamic Plus com o programa Race com modo Drift e função de arranque de corrida.

Somam-se ainda o volante AMG Performance revestido em Microcut, com o visual exterior a ser realçado pelas pinças dos travões pintadas a vermelho.

Opcionais sempre a somar

Com um preço de partida de 116.050 euros, este valor depressa sobe se se incluírem opções como os pacotes AMG Styling e AMG Exterior Carbon Fiber.

Os pacotes Night AMG I e Night AMG II oferecem elementos exteriores com com acabamento em preto brilhante e cromado escuro.

O tom ultra-desportivo é reforçado pela pintura Spectral Blue Magno da Manufaktur e por componentes de revestimento em fibra de carbono AMG.

Bancos AMG Performance Advanced ou AMG Performance High End, escape Performance AMG, tecto de abrir panorâmico e AMG Track Pace completam a oferta.

