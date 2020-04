Alpinismo: Suzuki Jimny faz inversão de marcha em viaduto para peões

Há 50 anos que são conhecidas as capacidades "alpinistas" do Suzuki Jimny, e esta semana provou-o mais uma vez.

Numa auto-estrada da província de Xinjiang, no noroeste da China, a polícia foi surpreendida com o pequeno jipe empoleirado no cimo de um viaduto para peões.

Ao que parece, o condutor falhou a saída e não encontrou melhor maneira de atalhar caminho do que subir pela passagem aérea.

No vídeo que já circula há alguns dias no Youtube, não se percebe como o Jimny conseguiu escalar a escadaria; a verdade é que o jipe saiu-se muito bem a descer a escadas!

Segundo o diário South China Morning Post, o condutor foi multado em 200 yuan (cerca de 26 euros) pela proeza.