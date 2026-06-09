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Alpine A390 em Le Mans: Pierre Gasly leva vectorização activa do binário ao limite

A vectorização activa do binário é um dos principais trunfos que equipam o Alpine A390, com o Alpine Drive Sound a reforçar a experiência ao volante com a criação dum ambiente sonoro envolvente.

Agora que abriram as encomendas para o topo de gama GTS, com os seus explosivos 469 cv eléctricos, nada melhor do que ter Pierre Gasly a testá-la em pista… e em videojogo!

Um engenheiro dá-se primeiro ao trabalho de explicar os princípios que norteiam aquela tecnologia, para logo ser "empurrado" para o lado pelo piloto da BWT Alpine Formula One Team.

Aos comandos do A390 GTS, leva o SUV de alto desempenho até aos limites na pista de Le Mans, num teste dinâmico que se prolonga para o simulador de vídeo Assetto Corsa para viver as emoções de maneira ainda mais intensa.

Novidade é que este ensaio em modo de videojogo estará disponível gratuitamente no Assetto World e no Overtake Games, assim como no espaço da insígnia francesa durante as 24 Horas de Le Mans que acontecem este fim de semana.

Texto: P.R.S.

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