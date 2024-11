Alpine A110 S Monochromatic troca a cor pelo preto e branco

Não é todos os dias que o Alpine A110 S se transforma numa obra de arte sobre rodas. para realçar as suas linhas e as qualidades dinâmicas dos seus 300 cv em estradas onde as curvas são apenas um pormenor.

Foi nesse sentido que a insígnia gaulesa se associou ao fotógrafo Mathieu Cesar para criarem o A110 S Monochromatic naquele que será, por ventura, o seu melhor retrato a preto e branco.

O projecto oferece uma visão inédita em que a simplicidade se torna sinónimo de sofisticação, com o visual monocromático a acentuar a intemporalidade e as curvas elegantes do desportivo.

Para a carroçaria foi usado um gradiente a preto e branco que se assume como uma autêntica assinatura de estilo definida pela equipa de design da Alpine com Mathieu Cesar no início deste ano.

A bordo, o branco e o preto entram em total contraste, com a impressão 3D a ter sido escolhida para criar leveza e transparência nos encostos e nas guarnições das portas.

Os estofos em branco e preto remetem para a gradação do exterior enquanto elementos em alumínio completam o tom geral na decoração da consola central, das soleiras das portas e da placa de identificação.

O exemplar em questão é a quarta obra de arte do modelo em outros tantos anos, dando sequência aos A110 S de Felipe Pantone, A110 Sastruga do Obvious Collective, e A110 Metamorphosis de Arne Quinze.

O Alpine A110 S Monochromatic foi estreado na última sexta-feira em Paris num evento que contou com a presença de Zinedine Zidane, actual embaixador da marca.

