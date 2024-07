Alpine A110 GT em estreia no cinema a toda a velocidade

O Alpine A110 GT estreia-se no cinema com o protagonista de Largo Winch: Le Prix de l’Argent agarrado ao volante a acelerar os 300 cv do bólide por paisagens repletas de neve.

Um paradoxo face às altas temperaturas que se fazem sentir um pouco por toda a Europa mas que não tira um pingo de emoção ao papel desempenhado no filme pelo desportivo.

Reconhecível pelas linhas insinuantes, realçadas pela cor Thunder Grey, o coupé entra numa corrida frenética conduzida por Tomer Sisley, que dá vida à personagem retirada do mundo da banda desenhada.

O herói terá como adversário Ezio Burntwood, interpretado por James Franco, numa caçada pelos quatro cantos do planeta para resgatar o filho que foi sequestrado diante dos seus olhos.

Realizado por Olivier Masset-Depasse, Largo Winch: Le Prix de l’Argent terá a estreia europeia a 31 de Julho.

