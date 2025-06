Alguém o trava? Xiaomi SU7 Ultra reforça recorde em Nürburgring

A Xiaomi é já um cliente assíduo do circuito de Nürburgring-Nordschleife para bater recordes sucessivos para a volta mais veloz ao "inferno verde" alemão.

O protagonista voltou a ser o SU7 Ultra Prototype com os seus "dementes" 1.139 kW (1.548 cv) mas devidamente configurado com apêndices aerodinâmicos e calibrações específicas do chassis.

O hiper desportivo já tinha cumprido em Outubro passado a volta mais rápida para o protótipo duma berlina eléctrica de quatro portas com 6:46,874 minutos, para a 1 de Abril ter sido o modelo de produção a bater novo recorde na sua categoria com 7:04,957 minutos.

Pois o Ultra Prototype voltou à pista alemã para roubar mais de 24 segundos à marca conseguida há seis meses, com a volta mais rápida a cifrar-se agora em 6:22,091 minutos.

É o terceiro melhor tempo já alcançado por um carro, independentemente de suas características, mas ainda longe do recorde absoluto do Porsche 919 Hybrid Evo (5:19,550 minutos) ou da marca do eléctrico Volkswagen ID.R totalmente elétrico (6:05,336 minutos).

