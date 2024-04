Alfa Romeo Milano : será este o mais desportivo dos SUV urbanos?

Ibrida ou Elettrica? Estas são as duas soluções motrizes para o novíssimo Milano que a Alfa Romeo estou oficialmente esta quarta-feira na cidade italiana que lhe deu o nome.

Se a mecânica é parcialmente derivada de modelos das várias marcas que compõem a Stellantis, o crossover distingue-se antes pelas linhas originais e por um interior muito próprio.

As encomendas nacionais abrem em Maio quando os preços para todas as variantes da gama são anunciados.

Espírito 100% alfista

A Alfa Romeo conseguiu manter vivas as expectativas do público ao longo das últimas semanas com pequenos aperitivos visuais sobre o novíssimo Milano.

A seu favor na estética está uma concepção tipicamente "alfista", com um piscar de olhos ao passado para conseguir um estilo requintado mas também muito funcional.

Projectado no Centro Stile da marca italiana em Turim, os 4,17 metros de comprimento que tem, por 1,78 de largura e 1,51 de altura mostram quão compacto é este SUV urbano.

Os 2,56 metros que separam ambos os eixos asseguram um espaço decente a bordo para cinco pessoas, com a bagageira a chegar aos 415 litros de capacidade no híbrido, baixando para 400 no eléctrico.

Surpreendente é a Alfa Romeo afirmar que o novo compacto aponta ao segmento B e não B-SUV, substituindo os antigos MiTo e Giulietta.

Uma afirmação curiosa quando as suas proporções parecem fazer dele uma reinterpretação dos Fiat 600 e Jeep Avenger, com a mecânica a aproximá-lo de outros como o Peugeot 2008 ou o Opel Mokka.

Passado revisto

Entre os elementos herdados do passado glorioso da marca estão as cavas das rodas musculadas e uma traseira que evoca o lendário Giulia TZ de uma forma muito livre.

A transpirar dinâmica e potência está uma frente arrojada, e até intimidante, definida pela renovada (e típica) grelha Scudetto, reforçada pela larga entrada de ar inferior e pelas duas verticais nas extremidades.

Proposta em duas versões, a Progresso tem como motivo a serpente da marca, enquanto a Leggenda destaca um lettering estilizado da insígnia .

A assinatura luminosa diferencia-se dos "irmãos" Tonale e Stelvio pelas luzes diurnas, compostas por três módulos refinados, montadas acima dos faróis adaptativos Full LED Matrix adaptativos.

Atrás ressaltam os farolins com uma luminosidade geométrica, integrados numa faixa a negro que também faz de asa traseira.

Reinterpretação dinâmica

O habitáculo do Milano exibe os códigos estilísticos da Alfa Romeo numa reinterpretação contemporânea, como é perceptível no painel de instrumentos de 10,25 polegadas com o seu desenho "telescópico".

Imagem de marca é o trevo de quatro folhas nas saídas do ar condicionado enquanto os bancos da Sabelt asseguram conforto e apoio lateral como se quer num carro com perfil desportivo.

Ao centro do tabliê está o ecrã multimédia de 10,25 polegadas, com o infoentretenimento a oferecer vários serviços conectados, atalhos configuráveis ou até mesmo um assistente virtual com o ChatGPT.

Duas versões eléctricas…

O Milano assume os mesmos sistemas motrizes já conhecidos em outras propostas da Stellantis, como é exemplo a versão designada como Elettrica com o motor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm.

A ele está acoplado a bateria de 54 kWh para uma autonomia até 410 quilómetros, sendo recarregável a 11 kW em corrente alternada, ou a 100 kW num terminal rápido de corrente contínua.

Esta proposta é complementada pela variante Elettrica Veloce: são os mesmos 240 cv de potência avançados pelo Abarth 600e, apoiado pela bateria de 54 kWh mas sem ter sido revelada a autonomia.

O chassis disporá de barras estabilizadoras com afinação desportiva, suspensão rebaixada em 25 mm e discos de travão de 380 mm com pinças de quatro pistões atrás das jantes de 20 polegadas.

Dispõe ainda de um diferencial mecânico autoblocante do tipo Torsen, para melhorar as capacidades de tracção, com a potência e o binário ideais.

… e outras tantas micro-híbridas

Para quem ainda está reticente pelo mundo 100% eléctrico, poderá contar com duas versões micro-híbridas de 48 volts: a Ibrida tem tracção dianteira enquanto a Q4 Ibrida oferece tracção integral.

Ambas equipam o mesmo motor turbo PureTech de 1.2 litros alinhado com o propulsor eléctrico de 21 kW montado na caixa automática de dupla embraiagem com seis relações.

Com 136 cv e 230 Nm combinados, é possível conduzir em modo eléctrico até 50% do tempo no tráfego urbano, com o consumo combinado de gasolina a cifrar-se nos 5,2 litros por cada 100 quilómetros.

O Milano compreende ainda os modos de condução Alfa D.N.A., com o modo Dynamic a dar afinações específicas à direcção e à aceleração para o desempenho máximo.

O Natural está concebido para uma condução quotidiana, enquanto o Advanced Efficiency está calibrado para obter a máxima eficiência energética.

A variante Q4 Ibrida com tracção integral comporta ainda o modo Q4 para condições de baixa aderência do piso.

Conectividade total

A conectividade a bordo é assegurada pelo Alfa Connect Services, representado pelo My Navigation com alertas dos estados do trânsito e do tempo, assim como a presença de radares de velocidade.

A aplicação My Alfa Connect para telemóvel possibilita a interacção com o crossover através da função My Remote.

No "eléctrico" pode contar com o E-Control para gerir à distância o carregamento da bateria enquanto o EV Routing integrado no sistema de navegação permite gerir as necessidades de recarga da bateria.

Outra inovação é a integração do assistente virtual Hey Alfa com o ChatGPT, ambos com reconhecimento vocal para responder às necessidades do condutor.

Três pacotes completam a oferta, com o Techno a compreender condução autónoma de nível 2, porta traseira eléctrica "mãos livres", luzes LED Matrix e a navegação conectada com assistente virtual.

O Premium comporta o interior em tecido vinílico, banco do condutor com regulação eléctrica e função de massagem, iluminação ambiente interior e pedais e apoio de pé em alumínio.

Já o pacote Sport integra bancos da Sabelt, estofos em Alcantara e elementos exteriores desportivos.

Lançamento Speciale

O Milano chega em Maio ao nosso país com o lançamento do topo de gama Speciale nas variantes Ibrida de 136 cv e Elettrica de 156 cv.

Por fora destaca-se a grelha Progresso, os acabamentos desportivos mate com detalhes em vermelho Arese e jantes em liga leve de 18 polegadas.

O habitáculo recebe pormenores exclusivos, como os revestimentos em vinil e tecido Spiga, volante em pele e banco do condutor com regulação eléctrico e função de massagem.

A iluminação interior de oito cores distingue as saídas de ar, o túnel central e o "telescópio", enquanto na área da segurança é oferecida condução autónoma de nível 2, navegação conectada e câmara traseira.

Em Maio abrem as encomendas nacionais para o crossover, momento em que serão comunicados os preços da gama.

