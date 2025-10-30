Alfa Romeo Junior mais exclusivo com série Sport Speciale

O Alfa Romeo Junior ganhou uma nova série especial para as versões Elettricas, Ibrida e Ibrida Q4. Revelado esta quinta-feira, o Sport Speciale assume um visual ainda mais distinto e acabamentos mais refinados a bordo.
Por fora destacam-se os pormenores em preto brilhante, realçados por inserções prateadas nas saias laterais, pára-choques e protectores inferiores.
Somam-se ainda as jantes Fori de 18 polegadas em liga leve com acabamento bicromáticor baço Miron Diamond Cut, e o emblema Sport Speciale, sem esquecer os vidros traseiros escurecidos e o tejadilho bicolor opcional.
O ambiente a bordo ganha maior sofisticação com os bancos a apresentarem um revestimento exclusivo em Alcantara perfurada, com detalhes prateados e aplicações em tom "gelo" nos dianteiros.
O mesmo material reveste o tabliê, a consola central e os painéis das portas, enquanto o volante com patilhas de mudanças de série nas variantes micro híbridas, combina a pele e a Alcantara com pespontos contrastantes.
A tecnologia embarcada pode ser opcionalmente reforçada com o pacote Techno para a condução autónoma de nível 2 com velocidade de cruzeiro adaptativa e manutenção de faixa, faróis Matrix LED e sistema de navegação TSI.
Incluídos estão igualmente a câmara de marcha atrás com visão de 180 graus, sensores de estacionamento a 360 graus, carregamento sem fio de telemóveis e sistema de áudio com seis altifalantes.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?