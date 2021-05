Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm: 540 cv para acelerar o coração

Não é para corações fracos nem para mãos leves: o novo Alfa Romeo Giulia GTA e a variante "selvagem" GTAm revelados na última semana prometem emoções fora do comum.

E a exclusividade está mais do que assegurada porque da linha de montagem apenas irão sair 500 exemplares.

O Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio serviu de base ao super desportivo, um modelo que, em si, já transpira desempenhos radicais para além do expectável.

E, para melhorar o que aquela versão já oferecia, os engenheiros da Alfa Romeo e da Sauber Engineering, com a experiência na Fórmula 1 dos pilotos Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, deram-lhe os toques finais.

Retoques exclusivos

Primeiras alterações? Um cuidado extremo no arranjo da carroçaria ao nível do peso e da aerodinâmica, com a fibra de carbono a ganhar um espaço de relevância.

Significa então que o Alfaromeo Giulia GTA ganhou uma nova asa traseira, que é maior e com quatro posições no GTAm, e um divisor dianteiro activo, que se estende até mais 40 mm para ser usado em pista.

O conjunto é rematado por um difusor traseiro em carbono, com escape duplo em titânio da Akrapovic, e uma suspensão mais leve.

À frente, os pára-choques são em fibra de carbono, assim como os arcos das rodas e os bancos Sabelt, com os painéis das portas em materiais compósitos.

E, no caso do específico do GTAm, o policarbonato foi usado nas janelas traseiras, como se quer num puro-sangue.

Todas estas alterações permitiram reduzir em 100 quilos o peso do GTAm em relação ao Quadrifoglio, mas com uma sustentação aerodinâmica até três vezes superior, sendo o dobro no GTA.

Ainda mais potente

O motor é baseado no mesmo V6 biturbo de seis cilindros do Giulia Quadrifoglio mas a potência subiu de 510 para 540 cv, e o binário para 600 Nm, passados às rodas traseiras por uma caixa automática de oito velocidades.

O resultado? Apenas 3,6 segundos para arrancar dos zero até aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima a bater nos 300 km/hora.

E, para que nada falhasse em ambas as variantes, a pista italiana de Balocco foi o palco de testes para ajustar o chassis.

A largura de vias aumentou 25 mm no eixo dianteiro e 50 mm no traseiro, apoiadas em jantes de 20 polegadas com uma porca central, como nos modelos de corrida.

Se o Giulia GTA é um super desportivo civilizado para circular na estrada, o GTAm ganha elementos específicos mais próprios de um carro de competição.

Os bancos e as portas traseiros foram eliminados, dando lugar a um espaço para guardar o extintor de incêndio e o capacete. À frente, os puxadores das portas foram substituídos por fitas.

Três cores à escolha

Para não passar despercebido na estrada, ambas as variantes podem ser escolhidos nas cores nas cores Etna Red, Trophy White e Montreal Green.

Para complementar esses tons, pode ser adicionada uma faixa longitudinal desde o capo até à portada bagageira, rematada com um número na porta, e cores diferentes para as pinças de travão.

Por dentro, saltam à vista os revestimentos em Alcantara liso, nas cores cinzento-antracite e preto.

Ao Alfa Romeo Giulia GTA pode ser ainda adicionado um Experience Pack, que inclui um capacete Bell com uma decoração especial, enquanto que para o GTAm está disponível um kit de competição composto por um fato, botas e luvas Alpinestars anti-fogo.

Ambas as versões podem ser já encomendadas, com o preço a chegar aos 215 mil euros no GTA, subindo para os 221 mil euros no GTAm.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?