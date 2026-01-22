 Pesquisa
Alfa Romeo e Maserati: Bottega FuoriSerie estreia Ultimate Supercar Garage

O projecto criativo Bottega FuoriSerie criado por Maserati e Alfa Romeo vai inaugurar o Ultimate Supercar Garage que se estreia na 50.ª edição do Rétromobile que arranca quarta-feira Paris Expo Porte de Versailles.

É o primeiro passo concreto deste programa inovador que funde a tradição e inovação de ambas as marcas num conceito único onde o artesanato, a tecnologia e a meticulosa atenção ao detalhe atingem a sua máxima expressão.

Centrais na exposição estarão quatro espécimes que personificam a exclusividade e a personalização imprimido por aquele polo criativo.

O protagonismo é dado ao Alfa Romeo 33 Stradale, inspirado no icónico Tipo 33 criado nos anos 60 para a pura competição.

Ao seu lado irá estar o Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, primeiro produto nascido da parceria da Alfa Romeo com a Luna Rossa para assinalar a participação conjunta da 38.ª America’s Cup de vela.

A apresentação será completada pelo Maserati MCXtrema que dá corpo aos 62 exemplares criados para pista, e o super desportivo Maserati GT2 Stradale homologado para estrada.

TEMAS:

Alfa RomeoMaseratiRétromobile
