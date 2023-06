Alfa Romeo celebra 100 anos do Quadrifoglio nas 1000 Miglia

A Alfa Romeo celebrou o 100.º aniversário do icónico Quadrifoglio com a participação das edições especiais Giulia e Stelvio nas 1000 Miglia 2023.

Na prova que decorreu de 13 a 17 de Junho, no norte e centro de Itália, a marca transalpina juntou 48 dos seus "clássicos" aos 420 participantes.

O actor Tom Wlaschiha, da série Guerra dos Tronos e assumido "alfista", foi uma das estrelas presentes, ao volante de um Alfa Romeo 2000 Sportiva.

As 1000 Miglie 2023 também foram palco das celebrações dos dez anos do Alfa Romeo 4C e os 60 da Autodelta, sem esquecer o centenário do Quadrifoglio.

