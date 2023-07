Alexa Built-In actualiza SYNC4 da Ford

Quem tiver sistemas de infoentretenimento compatíveis nos seus Ford na Europa já pode aceder ao assistente Alexa da Amazon através do Alexa Built-In.

A nova funcionalidade permite aos condutores aceder a notícias e actualizações de trânsito, ou gerir remotamente a temperatura de casa.

O Alexa Built-in está disponível através de uma actualização do Ford Power-Up por via remota nos veículos equipados com os sistemas SYNC 4 e SYNC 4A.

Entre esses modelos estão incluídos incluem-se o Ford Mustang Mach-E e Mach-E GT assim como nos Ford Focus e Focus ST.

A funcionalidade será também integrada de origem naqueles modelos para o mercado europeu ao longo deste ano.

É ainda dada a opção de aceder ao Ford Streaming para a transmissão ilimitada de áudio, bem como aceder a actualizações de notícias e jogos através do Alexa.

Um teste gratuito de 90 dias permite também a audição de música, podcasts e audiolivros em plataformas compatíveis com o Alexa.

