Agora só com raça eléctrica: Peugeot E-208 GTi já tem preços

Um ano após a apresentação como protótipo, o Peugeot E-208 GTi regressou às 24 Horas de Le Mans para mostrar-se em pleno como modelo de produção.

Prazer de condução, acabamentos de qualidade e tecnologias de última geração suportam o compacto que recupera a mítica sigla em modo eléctrico.

E nem será preciso esperar meses para encomendá-lo: as reservas já estão abertas no nosso país com um preço de partida de 44.900 euros.

Estreia em Le Mans

O Peugeot E-208 GTi está finalmente oficializado e nada melhor do que anunciá-lo nas 24 Horas de Le Mans.

A estreia no circuito de La Sarthe tem razão de ser, ou não estivesse a marca do leão a celebrar os 100 anos sobre a primeira participação na prova.

Em tudo fiel ao protótipo, as diferenças estão mesmo em "arranjos" como nas jantes de 18 polegadas, que já não estão alinhadas com os arcos das rodas.

Nada que impeça a postura robusta que exibe, com as vias a serem 58 mm mais largas à frente, e 28 mm atrás, com a altura ao solo a baixar mais 25 mm.

O desportivo também apresenta uma nova barra estabilizadora traseira de 31 mm, e pinças de quatro pistões nos discos de travão dianteiros de 355 mm.

Somam-se ainda molas específicas e amortecedores exclusivos com batentes hidráulicos desenvolvida pela Peugeot Sport para o Mundial de Resistência.

Um diferencial autoblocante mecânico no redutor garante uma transmissão óptima da potência, mesmo em condições de baixa aderência

Ambiente a vermelho

O ambiente desportivo a bordo do E-208 GTi não revela grandes surpresas face ao protótipo.

Mantêm-se os detalhes a vermelho no revestimento do piso, tapetes, cintos de segurança e pespontos dos bancos, sendo estes específicos do modelo.

Os bancos inspirados nos que equipavam o 205 GTi são os mesmos do protótipo, enquanto o volante é forrado em pele perfurada e Alcantara.

Atrás dele espreita o i-Cockpit num visor vermelho exclusivo, personalizável através do ecrã multimédia, onde também pode activar-se o som artificial do motor.

Rápido como se quer

Evoluído pela Peugeot Sport, assume o mesmo motor dos Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF, e Opel Corsa e Mokka GSE.

São 207 kW (281 cv) e 345 Nm passados às rodas dianteiras para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 5,5 segundos e chegar a uns máximos 180 km/hora.

A alimentá-lo está a mesma bateria de 54 kWh dos "primos" desportivos do grupo Stellantis mas com autonomia diferente segundo os pneus escolhidos.

Os Hankook Ventus S1 Evo3, que são opção gratuita, permitem até 375 quilómetros, baixando para 352 com os Michelin Pilot Sport 4S de série.

O tempo de recarregamento da bateria continua a ser um dilema para os "eléctricos": 20 a 80% da sua capacidade demora quase 30 minutos.

Já oficialmente em produção, o Peugeot E-208 GTi já tem as reservas abertas por um preço de partida de 44.900 euros.

Texto: P.R.S.

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