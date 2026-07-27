Agora sem piloto: Xiaomi YU7 GT bate novo recorde em Nürburgring

A Xiaomi deixou a sua marca no circuito de Nürburgring-Nordschleife ao estabelecer em Junho o primeiro recorde para o electrizante YU7 GT.

Sem ninguém a bordo a controlar o volante, o SUV eléctrico autónomo cumpriu os 20,832 quilómetros do "inferno verde" alemão com uns emocionantes 10:29.483 minutos.

Um tempo nada desprezível se se tomar em conta os 7:34.931 minutos conseguidos semanas antes… mas com um piloto profissional a controlar todos os comandos.

Esta fantástica evolução tecnológica ficou bem evidente pela fluidez e agilidade com que negociou as curvas sem nunca sair das trajectórias ideais, e mantendo sempre uma margem de segurança.

As acelerações foram mais graduais e as travagens menos bruscas, com o ataque às curvas a serem menos agressivas do que sob condução humana; longe de ser lento, o super desportivo atingiu os 296 km/hora de velocidade máxima.

A gama automóvel da Xiaomi é ainda restrita: na China apenas está conta com a berlina SU7, que na variante Ultra pode chegar aos 1.548 cv, e este YU7 em forma de SUV, mas fica por saber quando ambos chegarão à Europa.

Texto: P.R.S.

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