Agora foi nos Estados Unidos: avioneta aterra na auto-estrada

Há umas semanas demos conta de uma avioneta a fazer uma aterragem de emergência numa auto-estrada canadiana, devido a problemas no motor.

Na última terça-feira aconteceu a mesma situação, mas agora nos Estadoos Unidos, com um pequeno bimotor a pedir licença para aterrar na Interstate 470, nos arredores de Lee’s Summit, 35 quilómetros a sudeste de Kansas City.

Foi um problema num dos motores do Beechcraft Twin Bonanza que obrigou o piloto a pousar na via rodoviária, quando se preparava para se fazer à pista do aeroporto da pequena cidade do Missouri.

"Fez uma excelente aterragem", elogiou Markl Johnson, responsável de relações públicas do departamento de transportes daquele estado.

Do incidente não resultou qualquer vítima, para além do óbvio "engarrafamento" de carros enquanto aguardavam que a avioneta saísse da auto-estrada.