Actor Will Ferrell obcecado com 'eléctricos' na Noruega

A festa da Super Bowl que acontece domingo em Tampa, Florida, irá pôr os finalistas Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers frente a frente.

E são já várias as marcas que estão a avançar com "aperitivos" para os anúncios milionários que irão exibir nas televisões americanas no intervalo da final do futebol americano.

A General Motors já avançou com três pequenos vídeos, com Will Ferrell verdadeiramente obcecado com o que está a passar-se na Noruega.

A paranóia do actor deve-se à relação amorosa que aquele país escandinavo tem com a electro-mobilidade, já que 54,3% dos veículos vendidos em 2020 eram eléctricos.

É um recorde mundial já que, pela primeira vez, a venda de viaturas eléctricas superou os modelos híbridos e plug-in, assim como a gasolina e a gasóleo.

A campanha publicitária tem por base os 30 modelos 100% eléctricos que a construtora irá colocar no mercado até 2025,distribuída pelas diferentes marcas que formam o consórcio automóvel americano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?