À procura de carro novo? ECAR Show acontece este fim-de-semana em Lisboa

Arranca esta sexta-feira e decorre até domingo, no Centro de Congressos de Lisboa, a quarta edição do ECAR Show, salão dedicado aos automóveis híbridos e eléctricos.

As principais marcas a actuar no nosso país irão ter em exposição a sua oferta no campo dos automóveis híbridos, eléctricos, híbridos plug-in e a hidrogénio, sem esquecer as motas, bicicletas e trotinetes eléctricas.

Os visitantes terão ainda possibilidade de testarem no local os diferentes modelos disponíveis, realizados de acordo com as normas de segurança sanitária.

Uma novidade na edição deste ano é o regresso dos seminários temáticos para ajudar a esclarecer dúvidas e questões sobre o mundo da electro-mobilidade.

Sexta-feira

» 11h00 » Last Mile – Realidade ou Ficção?

» 15h00 » Que Desafio para os Frotistas?

» 17h00 » Reconversão do Parque Automóvel

Sábado

» 11h00 » Experiência de Utilização de um Veículo Elétrico

» 16h00 » Mobilidade Eléctrica / Mobilidade Segura

» 17h00 » Automóvel Elétrico – O que Esperar?

Domingo

» 11h00 » Evolução Tecnológica dos Veículos Híbridos e Eléctricos

» 17h00 » Competição Elecrificada – O Presente e o Futuro

As entradas custam oito euros para os três dias, sendo gratuitos para crianças até aos 12 anos de idade.

