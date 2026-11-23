Os preços dos combustíveis continuam pela "hora da morte" mas, mesmo assim, ainda não se decidiu em optar por um "eléctrico"?

Pois a marca do relâmpago dá uma achega para essa decisão ao colocar o Opel Frontera Electric ao mesmo preço do seu congénere micro híbrido a gasolina.

O SUV compacto alimentado a electrões está em campanha a partir de 23.370 euros, ou de 190 euros mensais, através de financiamento na rede de concessionários Opel.

Equipado com um motor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm, assume uma bateria de 44 kWh para 305 quilómetros, com a variante Extended Range a chegar aos 401 quilómetros com o acumulador de 54 kWh.

Disponível nos acabamentos Start, Edition e GS nas motorizações a gasolina, micro híbridas de 48 volts e 100% elétricas, o Frontera apresenta uma identidade visual forte e contemporânea.

A funcionalidade e o conforto assumem papel central neste SUV compacto, como se percebe no espaço dado para cinco ocupantes, com o porta-bagagens de 460 litros a defini-lo como carro de família.

Texto: P.R.S.

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