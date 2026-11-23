A electrificação na marca do cavallino rampante parece ter ainda um longo caminho a percorrer, mesmo se a produção do polémico Luce esteja já esgotada para os próximos dois anos.

Seja por causa disso (ou talvez não!), uma certeza é o novíssimo Ferrari 296 Challenge Stradale aproximar ainda mais o mundo da competição automóvel às estradas convencionais.

O sistema híbrido foi eliminado, a busca pela redução de peso ganha maior intensidade, e a aerodinâmica está mais eficiente do que nunca.

Condução mais física…

O nome é sugestivo quanto baste: o novo Ferrari 296 Challenge Stradale assume-se como um verdadeiro super carro de corrida devidamente homologado par ser guiado nas vias públicas.

Revelado nas Finali Mondiali que decorreram este fim de semana no circuito Barcelona-Catalunha, na sua base estão os principais preceitos técnicos do novo 296 Challenge EVO para a competição automóvel.

A carroçaria ganha particular agressividade à conta dum imponente aerofólio traseiro, sem esquecer o redesenho do divisor frontal e de vários apêndices aerodinâmicos.

Prometido está uma condução mais física e directa do que a proporcionada pelo 296 GTB mas com um comportamento previsível quando o bólide se aproxima dos seus limites.

… sem sistema híbrido…

Sob o capô central traseiro esconde-se o reconhecido bloco V6 biturbo de 2.9 litros daquele modelo mas sem qualquer apoio eléctrico.

São 670 cv e 740 Nm puramente a combustão, com o regime máximo a estabelecer-se nas 8.500 rotações por minuto.

A ele está acoplado uma caixa automática de dupla embraiagem, com as passagens das oito marchas a efetivarem-se em cerca de 170 milissegundos.

Tais capacidades levam-no dos zero aos 100 km/hora em 2,8 segundos, ou 7,9 segundos se se quiser chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade de ponta superior a 300 km/hora.

A acompanhar esse desempenho está um escape específico para se ser envolvido pelo troar do V6 biturbo em carga máxima… mas apenas em pista porque tal sistema carece de homologação para a via pública.

… e com "peso-pluma"!

Para reduzir 140 quilos face ao 296 GTB, a insígnia italiana privilegiou a fibra de carbono na asa traseira, jantes forjadas de 20 polegadas e bancos baquet 25% mais leves do que os convencionais de competição.

Essa redução de peso, assim como a eliminação do sistema híbrido, o Ferrari 296 Challenge Stradale fica a pesar apenas 1.330 quilos, o que significa uma relação peso-potência de apenas 1,98 kg/cv.

A força descendente exercida a 250 km/hora chega aos 617 quilos, o que são 72% mais do que no Ferrari 296 GTB, com o aerofólio traseiro, só por si, a proporcionar 270 quilos dessa carga aerodinâmica.

A Ferrari também reformulou a suspensão de forma profunda ao integrar amortecedores semi-activos com afinações específicas, com as molas a serem duas vezes mais rígidas do que as utilizadas no original.

E depois é a acção dos pneus P Zero R e P Zero Trofeo RS, desenvolvidos especificamente pela Pirelli para o 296 Challenge Stradale, para manter esse nível de desempenho nas longas sessões em circuito.

Os afortunados que tiverem a oportunidade de adquirir este super bólide poderão contar com um preço de partida de 291 mil euros em Itália antes dos impostos e das respectivas personalizações.

Texto: P.R.S.

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