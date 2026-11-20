Nada como dar potência extrema a um compacto urbano eléctrico para proporcionar o maior gozo desportivo ao volante.

A Volkswagen escolheu como encerramento das celebrações dos 50 anos da sigla GTI com um ID. Polo levado ao extremo.

Ainda em forma de protótipo, o GTI Clubsport Concept foi "alimentado" com uma valente dose de esteroides para elevá-lo a uns loucos 270 kW (367 cv) e 550 Nm, com "picos" momentâneos até aos 290 kW (394 cv).

O seu poder na estrada ou numa pista nos track days promete ser sublime: os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 4,7 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 240 km/hora.

Ataque a Nürburgring

O Volkswagen ID. Polo GTI de produção, com os seus 166 kW (226 cv) e 290 Nm debitados às rodas dianteiras pelo motor APP290, está na base deste protótipo.

A escalada na potência e no binário foi conseguida com a montagem do propulsor APP550 que habitualmente alimenta o eixo traseiro dos "eléctricos" da Volkswagen de maior porte.

O desafio dos técnicos passou pela sua adaptação a uma arquitectura de tracção dianteira, acompanhado da reformulação profunda do subchassis dianteiro, suspensões e sistema de arrefecimento.

A alimentar o desportivo está a mesma bateria NMC de 52 kWh úteis do ID. Polo GTI de série mas sem ser indicado se mantém os mesmos 431 quilómetros de autonomia.

A gestão térmica do conjunto motriz foi adaptada para lidar com as exigências duma condução em circuito, como é o caso de Nürburgring, mas o número de voltas que consegue cumprir ao traçado não foi divulgado.

DCC para colar ao asfalto

Para melhor passar potência e binário à pista, o eixo dianteiro foi equipado com um diferencial autoblocante electrónico para reforçar a motricidade e a precisão em curva.

A apoiar esta postura está uma suspensão desportiva DCC específica controlada por via electrónica, que permite rebaixar em 15 mm a distância ao solo.

Foi igualmente revista a geometria da suspensão, assim como o sistema de travagem compacto, agora integrado com discos cerâmicos, para responder às exigências duma condução de alto desempenho.

Asa espampanante atrás...

Claro que a postura estética do ID. Polo GTI Clubsport Concept teria de reflectir o "músculo" do desportivo de alto desempenho que é, ao inspirar-se no Polo R WRC e no fantástico protótipo Golf GTI W12-650.

Um espampanante aerofólio traseiro dá o tom, reforçado pelos nada discretos guarda-lamas, alargados em 50 mm de cada lado para superar os 1,82 metros de largura que o ID. Polo GTI exibe.

Somam-se um amplo divisor à frente e um grande difusor atrás, com o conjunto a ganhar fibras com as jantes BBS de 19 polegadas em liga leve.

A acção de todos esses elementos aerodinâmicos aumentam sobremaneira a força descendente a alta velocidade.

… para track days delirantes

As duas portas, contra as quatro que a gama propõe, confirmam que este desportivo foi concebido apenas para comportar o piloto e o "pendura" em bancos de competição Recaro no formato.

A complementá-los estão cintos de segurança em vermelho com cinco pontos de aperto, e uma gaiola de protecção na mesma cor a ocupar o espaço deixado pelo banco traseiro e pelo porta-bagagens.

O painel de instrumentos e os revestimentos laterais, entre outros elemento, são forrados em microfibra ArtVelours escura, pontuada pelas costuras a vermelho.

Tendo o habitáculo sido concebido para privilegiar a condução em circuito, o posto de condução mantém apenas a configuração base do modelo de produção em série, e deixa de lado o sistema de infoentretenimento.

Depois do Golf GTI Edition 50, assim como dos novos ID.3 GTI e ID. Polo GTI, o ID. Polo GTI Clubsport Concept estreia-se agora como o quarto modelo da icónica família GTI "inaugurada" há 50 anos.

Resta agora saber se a Volkswagen irá colocar no mercado este GTI eléctrico radical, como acontece com aqueles três exemplos.

Texto: P.R.S.

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