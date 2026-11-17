O Kia Seltos estreado em Julho no nosso país com uma solução motriz puramente a gasolina recebe uma bem vinda variante híbrida para reforçar os níveis de eficiência.

Já aberto às encomendas, na sua base motriz está o mesmo sistema de propulsão do Niro HEV mas devidamente aperfeiçoado para dar novas valências neste SUV apontado às famílias.

A apoiá-lo está o visual robusto inspirado na gama eléctrica da construtora sul-coreana, uma solução estética que prossegue a bordo num ambiente de conforto tecnológico.

Familiar de classe…

O Kia Seltos HEV alia o bloco atmosférico GDi de 1.6 litros a um propulsor eléctrico e a uma bateria de 1,49 kWh para uns combinados 154 cv e 261 Nm, com o consumo misto a cifrar-se nos 5 litros/100 km.

O sistema está acoplado a uma caixa automática 6DCT de dupla embraiagem com seis relações, complementada por um comando eletrónico shift-by-wire e pelas patilhas no volante.

Sem grandes diferenças estéticas por fora face ao "irmão" apenas a gasolina, o habitáculo espaçoso foca-se na conveniência de uso na cidade e na estrada, como se quer num SUV dedicado às famílias.

A capacidade da bagageira é um dos fortes argumentos do SUV, como explicam os seus 536 litros, a que se somam soluções flexíveis de arrumação exemplificada na plataforma de carga ajustável em dois níveis.

O posto de condução é decorado por um ecrã panorâmico de 30 polegadas a juntar a instrumentação, climatização e infoentretenimento, com este a ser conectável com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

… com segurança evoluída

No campo da segurança, contam-se sistemas de última geração para a assistência à condução de nível 2, sendo uma estreia num modelo 100% híbrido da marca a travagem regenerativa "inteligente".

O sistema permite não só manter uma distância de segurança em relação ao veículo que o precede mas também antecipar cruzamentos, lombas ou rotundas apoiado nos dados de navegação.

Também a travagem, com a modulação da desaceleração do SUV, é feita de forma automática segundo os padrões imprimidos pelo condutor.

Já com as encomendas abertas, o Kia Seltos HEV é proposto unicamente no acabamento Sport a partir dos 39.000 euros.

Versão Preço Campanha "Chave na Mão" 1.6 GDi HEV 6DCT Sport Desde 39.000 euros 37.990 euros 1.6 T-GDi 6MT Sport Desde 36.000 euros 33.990 euros 1.6 T-GDi 7DCT X-Line Desde 41.500 euros 39.590 euros

Texto: P.R.S.

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