Dacia Striker ''derruba'' preços no segmento familiar… e já pode reservá-lo!

A Dacia mantém-se fiel à sua estratégia em propor modelos evoluídos para atender às necessidades de famílias com orçamentos limitados.

O Striker é o exemplo mais recente: uma berlina familiar em forma de carrinha crossover que a insígnia franco-romena sublinha como o melhor de três mundos.

A ambição é mais do que assumida: o Dacia Striker define-se como o ponta de lança para aumentar, de 20 para 33%, as vendas da construtora no segmento C até ao final desta década.

A contribuir para essa aposta está um SUV que equilibra, de forma perfeita, a modernidade e robustez das suas linhas aerodinâmicas com um bom espaço a bordo e uma generosa distância ao solo.

Quatro acabamentos

A compor a gama do Dacia Striker estão quatro acabamentos – Essential, Expression, Extreme e Journey – a acolherem as soluções motrizes Mild Hybrid-G 140, Hybrid 155 e Hybrid 150 4x4.

A versão Essential, que dá entrada à gama, comporta de série jantes em aço de 17 polegadas, Media Display com ecrã central de 10,1 polegada e painel de instrumentos LightVisio de sete polegadas.

Dispõe ainda de serviços conectados e replicação do telemóvel, ar condicionado manual, e sensores e câmara de estacionamento traseira.

O Expression recebe jantes de 17 polegadas em liga leve, ar condicionado automático bizona, travão de estacionamento eléctrico com Auto Hold, e duas entradas USB para quem viaja nos bancos traseiros.

Aventura ou conforto?

A variante Extreme releva o espírito outdoor com jantes em liga leve de 18 polegadas, elementos decorativos exteriores e interiores em cobre, tecto panorâmico, e estofos laváveis em TEP microcloud.

Dispõe ainda do sistema Media Nav Live com ecrã central de 10,1 polegadas e navegação conectada, sistema de controlo da velocidade em descida e sistema de som Arkamys 3D com seis altifalantes.

O Journey privilegia as viagens de longo curso em total conforto, diferenciando-se do Extreme pelo volante e bancos dianteiros aquecidos, com o do condutor a dispor de regulação semi-eléctrica.

Equipamento Motorização Potência / Binário Preço Essential mild hybrid-G 140 140 cv / 230 Nm Desde 23.850 euros Expression mild hybrid-G 140 140 cv / 230 Nm Desde 25.450 euros Expression mild hybrid-G 140 (cx autom.) 140 cv / 230 Nm Desde 27.050 euros Extreme mild hybrid-G 140 (cx autom.) 140 cv / 230 Nm Desde 29.000 euros Extreme hybrid 155 156 cv / 205 Nm Desde 30.400 euros Extreme hybrid 150 4x4 150 cv / x x x x x Desde 32.200 euros Journey mild hybrid-G 140 140 cv / 230 Nm Desde 27.400 euros Journey mild hybrid-G 140 (cx autom.) 156 cv / 205 Nm Desde 29.000 euros Journey hybrid 155 156 cv / 205 Nm Desde 30.400 euros

Texto: P.R.S.

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