Omoda X Concept: SUV ultra futurista para o puro gozo 'off-road'

São cada vez mais as construtoras automóveis a criarem propostas cada vez mais apetecíveis para quem gosta de aventurar-se no "fora de estrada".

O Omoda X Concept revelado terça-feira na China é o exemplo mais recente, já com linhas muito próximas do modelo definitivo que poderá subir em breve à linha de montagem.

Na sua génese está a adopção duma linguagem estética inspirada na cultura cyber mecha, que a insígnia chinesa designou como Crossvolution para fazer a "ponte" entre o uso urbano e as aventuras fora do asfalto.

Dianteira e traseira verticais, superfícies geométricas sólidas e arcos das rodas bem marcados definem esta proposta, reforçada por uma suspensão elevada e pneus off-road.

Não falta o karaoke

O habitáculo tão espaçoso como permitem os 2,70 metros a separar os dois eixos, é marcado pelo painel de instrumentos de 10,25 polegadas e pelo ecrã de 13,2 polegadas para o infoentretenimento.

A consola central comporta botões e comandos físicos para as funções mais comuns, com o interruptor vermelho para a ignição a remeter para os super desportivos da Lamborghini.

Entre os recursos tecnológicos que equipa destacam-se um sistema de visão nocturna por câmara térmica que consegue detectar pessoas e animais até 90 metros de distância.

A bordo não falta a função de karaoke Open Mic assim como o companheiro virtual Mecha Pet para melhor personalizar a experiência digital.

Sempre electrificado

São escassos os dados técnicos sobre o Omoda X Concept: sabe-se apenas que a altura ao solo é de 20 cm, e é capaz de fazer passagens a vau que superem os 70 cm de profundidade.

Já a capacidade de reboque chega aos 1.800 quilos, podendo suportar cargas no tejadilho até uns máximos 75 quilos.

No que às motorizações diz respeito, a construtora anuncia versões 100% híbridas, eléctricas e híbridas plug-in, com e sem tracção integral.

Potência, desempenho, autonomia e arquitectura mecânica de cada variante ainda não são conhecidas, assim como as datas de início da produção e de comercialização.

Texto: P.R.S.

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