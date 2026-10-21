Sempre em modo híbrido: Jaecoo 8 SHS e Jaecoo 5 SHS já têm preços

A Jaecoo está a entrar em velocidade de cruzeiro no nosso país: a insígnia chinesa representada pelo grupo JAP acaba de alargar a gama nacional com mais dois SUV híbridos.

Em particular destaque está o Jaecoo 8 SHS-P de sete lugares, estreado no Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico no passado fim de semana no Porto, devidamente acompanhado pelo Jaecoo 5 SHS-h.

Ambos assumem o Super Hybrid System para responder às diferentes exigências da condução do dia a dia, com a gestão inteligente das diferentes fontes de energia a privilegiar a componente eléctrica.

Os preços estão definidos e as reservas abertas para os dois modelos, com as primeiras entregas a acontecerem antes do final do ano.

Sete lugares a bordo

"Replicado" a partir do Omoda 9 SHS-P, o Jaecoo 8 com a mesma designação SHS-P assume uma estética bem mais aventureira do que o modelo da marca irmã, como é logo perceptível na grelha imponente.

Com 4,82 metros de comprimento por 1,93 m de largura e 1,71 de altura, é inegável o visual robusto que as suas linhas geométricas lhe conferem, mesmo se as suas curvas sejam bem acentuadas nas extremidades.

A vida a bordo é tão espaçosa como permitem os 2,82 metros que separam os eixos, para comportar até sete ocupantes e ainda oferecer uma bagageira com 148 litros, que é de 488 litros com a terceira fila rebatida.

A apresentação é atraente quanto baste e os materiais são de qualidade, como se quer num premium. Os bancos são revestidos em pele Nappa, dispondo de aquecimento e ventilação na primeira e segunda filas.

O posto de condução é definido pelos dois visores de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento, somando-se ainda um visor head-up de realidade aumentada com 50 polegadas.

Mais de 130 km eléctricos

No que respeita ao poder motriz, o Jaecoo 8 SHS-P equipa um bloco turbo a gasolina de 1.5 litros associado a três propulsores eléctricos para assegurar a tracção integral e a uma caixa automática de três relações.

O motor eléctrico traseiro só entra em acção nas acelerações mais intensas ou quando são seleccionados os modos Sand, Snow e Off-Road, sem esquecer os modos Eco, Comfort e Sport para o asfalto.

O resultado final são 428 cv e 580 Nm combinados, com a bateria LFP de 34,5 kWH a prometer uma autonomia bem para lá dos 130 quilómetros.

Mesmo a pesar mais de 2.300 quilos, o SUV "corre" dos zero aos 100 km/hora nuns rápidos 5,8 segundos, com a velocidade máxima a ser trancada nos 180 km/hora.

O recarregamento do acumulador , que dispõe da função V2L, pode ser feito até 6,6 kW AC ou até 70 kW DC, bastando neste caso uma espera de 25 minutos para passar de 30 a 80 % da sua capacidade.

Já disponível para encomenda, o Jaecoo 8 SHS-P é proposto a partir de 55.900 euros no único acabamento Exclusive que tem a gama.

Compacto aventureiro

O Jaecoo 5 SHS-H com tecnologia 100% híbrida assume o mesmo visual robusto do "irmão" premium mas num formato mais compacto, como "explicam" os seus 4,38 metros de comprimento.

Proposto nos acabamentos Pure e Exclusive, os 2,62 metros que separam os dois eixos permitem acomodar quatro adultos de maneira confortável, mas a postura sofre com os 305 litros de capacidade da bagageira.

A vertente tecnológica a bordo é destacada pelo painel de instrumentos de 8,9 polegadas e pelo ecrão de 13,2 polegadas para o infoentretenimento.

O acabamento Exclusive comporta ainda um sistema de câmaras panorâmicas HD a 540 graus, tejadilho panorâmico, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, e carregamento de telemóveis sem fios a 50 watts.

Consumos equilibrados

A dar poder motriz ao Jaecoo 5 SHS-H está o bloco turbo T-GDi de 1.5 litros, alinhado com um propulsor eléctrico e uma bateria de 1,83 kWh para uns combinados 224 cv e 295 Nm.

Em plena aceleração dos zero aos 100 km/hora, bastam-lhe 7,9 segundos para cumprir essa meta, com a velocidade máxima a cifrar-se nos 175 km/hora; o consumo médio ronda os 5,3 litros/100 km.

De série poder-se-á contar com soluções como o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro, assistente de condução em "engarrafamentos", detecção de veículos em ângulo morto, e alerta de trânsito cruzado traseiro.

Já disponível para encomenda, o Jaecoo 5 SHS-H começa nos 30.900 euros para o acabamento Pure, subindo aos 33.690 euros para o topo de gama Exclusive.

Texto: P.R.S.

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