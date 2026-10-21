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Skoda ''liberta'' acessórios gratuitos 'Simply Clever' para impressão em 3D

A Skoda Auto está a alargar a gama de soluções Simply Clever com uma vasta selecção de ficheiros gratuitos de acessórios para impressão em 3D.

Disponíveis na plataforma Printables.com, através do perfil da insígnia checa os utilizadores podem descarregar elementos práticos, e imprimi-los para melhorar a funcionalidade dos seus veículos no quotidiano.

Abrangendo tanto modelos atuais como modelos descontinuados, muitos destes acessórios tiram partido dos compartimentos de arrumação já existentes, sem ser preciso efectuar qualquer modificação no próprio veículo.

Especificamente para o Epiq e o Peaq, os clientes podem descarregar tampas para suportes de copos, um tabuleiro para a Jumbo Box, divisórias e suportes especiais, bem como um organizador para a consola inferior.

Texto: P.R.S.

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