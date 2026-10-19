Até 320 km eléctricos: VW ID. Cross com bateria de 37 kWh já tem preços

O ID. Cross assume-se com um verdadeiro trunfo da Volkswagen para tornar a electromobilidade mais acessível.

Iniciadas que foram as encomendas para o SUV compacto equipado com a bateria NMC de 52 kWh, é agora a vez da versão equipada com o acumulador LFP de 37 kWh anunciar a abertura das reservas.

Os preços já estão definidos, com os primeiros exemplares com potências de 116 e 135 cv a chegarem aos concessionários nacionais antes do final do ano.

Com uma autonomia a bater nos 320 quilómetros, é possível recarregá-la de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 88 kW DC ou até 11 kW AC.

Definido por uma estética apelativa por fora e por dentro, a entrada na gama faz-se com o acabamento Trend, com os níveis de equipamento Life e Style a acrescentarem funcionalidades de conforto e tecnologia.

Consoante o nível de equipamento, o SUV compacto assume tecnologias habitualmente reservadas a segmentos superiores.

Entre elas contam-se o opcional Connected Travel Assist, bem como o sistema de som Harman Kardon, o tecto de abrir panorâmico, e os bancos com regulação eléctrica e função de massagem.

Recorde-se que as encomendas já estavam abertas para as edições especiais de lançamento F1rst e F1rst+ equipadas com a bateria de 52 kWh.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Trend 85 kW (116 cv) / 267 Nm LFP 37 kWh Até 324 km Desde 27.925 euros Life 99 kW (135 cv) / 267 Nm LFP 37 kWh Até 312 km Desde 31.820 euros Style 99 kW (135 cv) / 267 Nm LFP 37 kWh Até 309 km Desde 35.150 euros F1rst 155 kW (211 cv) / 290 Nm NMC 52 kWh Até 427 km Desde 29.230 euros F1rst+ 155 kW (211 cv) / 290 Nm NMC 52 kWh Até 422 km Desde 33.200 euros

Texto: P.R.S.

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