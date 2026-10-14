Ataque ao 'premium': Geely leva Monjaro EM-i ao salão de Paris

Está para breve a entrada em território nacional de mais um híbrido plug-in de origem chinesa: o Monjaro EM-i é a mais recente novidade estreada pela Geely no salão automóvel de Paris.

Apontado ao segmento D-SUV, esta proposta com o nome inspirado no Killimanjaro, a montanha mais alta de África, reflecte as ambições da Geely ao prometer desempenho e qualidade dignos dum topo de gama.

Com 4,80 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,70 de altura assume por fora os códigos de estilo próprios dum SUV de grande porte.

Sala de estar a bordo

Os 2,85 metros que separam os dois eixos prometem um amplo espaço a bordo, com os 633 litros que o porta-bagagens tem de capacidade a não deixar ficar nada para trás.

O posto de condução comporta um painel de instrumentos com 12,3 polegadas e um ecrã de 15,4 para acolher o sistema de infoentretenimento Flyme Auto, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com massagem definem os itens de conforto a bordo, com a segurança a ser assegurada por 17 assistentes à condução.

334 cv às quatro rodas

A plataforma multi-energias GEA-Evo é a base do Monjaro EM-i, suportada pela nova estrutura eléctrica e electrónica GEEA 3.0 para integrar tecnologias "inteligentes".

Já vendido em outras partes do mundo, apoia-se no sistema híbrido plug-in EM-i, que a Geely baptizou como Super Hybrid, mas a novidade está mesmo na tracção integral eléctrica e-AWD.

Essa solução comporta a versão Ultra mais equipada do SUV, ao combinar um motor turbo de 1.5 litros e quatro cilindros a três propulsores eléctricos para uns combinados 334 cv e 667 Nm.

Números mais do que suficientes para acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em 5,8 segundos, com a bateria LFP de 29,8 kWh a anunciar uma autonomia até 116 quilómetros.

Recarregamentos DC

O recarregamento de 30 a 80% da capacidade demora cerca de 15 minutos a uns máximos 78 kW DC; a função V2L é de série, com uma potência de saída de 6,6 kW.

Não é apenas pelo estilo que o SUV se destaca: mecanicamente assume um chassis sofisticado, pontuado pela suspensão CDC com amortecimento adaptativo, regulável em três níveis, e seis modos de condução.

Ainda sem data de chegada ao nosso país, e muito menos com os preços divulgados, o Geely Monjaro EM-i será lançado em alguns mercados europeus já em Novembro.

Texto: P.R.S.

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